Гривня отримала стимули для зміценння. Аналітики очікують здешевлення долара на 10-20 коп

З минулого понеділка, 19 квітня, офіційний курс гривни до долара США, встановлений НБУ, знизився на 0,3% — з 27,98 до 27,90 грн/долар. Курс купівлі/продажу долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за цей же час знизився на 0,4% — з 27, 98/28,00 до 27,87/27,89 грн/долар. Середні курси купівлі-продажу готівкового долара в банках за тиждень знизились з 27,87/28,06 до 27,79/27,98 грн/долар ( -0,3%). "При цьому спред між середньою продажею і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%", — зазначає старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Таке зміцнення української національної валюти аналітики ринку пов’язують із прийнятим керівництвом Росії рішенням відвести свої війська від українських кордонів.

Нагадаємо, із початку квітня через зростанням військової напруги між Україною і Росією на вітчизняному валютному ринку утворився дефіцит іноземної валюти. Іноземні інвестори здебільшого, щоб не ризикувати своїми грошима, виводили кошти із України, аніж вводили. Так, зокрема, з початку квітня нерезиденти розпродали ОВДП на 7,29 млрд гривень, чим значно скоротили свій портфель. Наслідком ситуації стало те, що курс гривні упав нижче позначки 28 грн/долар. В той же час, "рятувати" гривню від падіння не поспішав і Нацбанк –уже три тижні поспіль регулятор не виходить з інтервенціями на міжбанк.

"Військовій істерії", за спостереженнями аналітика RoboForex Андрія Гойлова, не піддалося тільки населення. Воно продавало іноземної валюти більше, аніж купувало. Це стримувало курс гривні від іще більшого падіння у перші два тижні квітня і, загалом, сприяло стабілізації курсу національної валюти.

Помітний стрибок курсу гривні вгору на всіх сегментах валютного ринку мав місце одразу після оприлюднення 22 квітня 2021 року Росією про відведення військ. Курс української національної валюти буквально за лічені години зміцнився з 28,11 грн/долар до 27,98 грн/долар.

Після зниження ризиків чергового вторгнення Росії, станом на сьогодні, за словами керівника відділу аналітики ГК Forex Club Андрія Шевчишина, баланс сил, на ринку змінився. "Раніше продавці притримували валюту, витягаючи курс вище для вигідного продажу, однак після розвороту ринку стали продавати, побоюючись ще більшого сезонного зміцнення гривні. У той же час, покупці різко знизили свою активність, в результаті чого на ринку стали домінувати продавці", — зазначає він.

Сприятливим фактором, на думку Андрія Шевчишина, є і те, що Україна поступово виходить з "червоних зон" карантину. "Це дає деяке полегшення економіці", — каже він.

В той же час, уряд України очікує рішення щодо подальшої фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду, яке може мати в наслідку, в залежності від того, яким воно буде, або позитивний, або негативний вплив на котирування гривні на валютному ринку.

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"Поки можна прогнозувати, що гривня найближчим часом продовжить демонструвати позитив і залишиться в діапазоні 27,8-27,9 гривень за долар. Однак, будь-які зміни настроїв нерезидентів і ризик відновлення їх відтоку може змінити тенденцію", — говорить Андрій Шевчишин.

Помірного зниження курсу долара щодо гривні цього тижня очікують і в Альпарі. "Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,8 грн/долар, а готівковий долар в банках буде торгуватися поблизу 27,7/27,9 грн/долар", — каже Вадим Іосуб.

Зміцнення курсу гривні щодо долара до рівня 27,70 грн/долар у найближчі сім днів очікує і Андрій Гойлов. "Євро, судячи з усього, ослабне до позначки 33,50 грн/євро", — каже він.