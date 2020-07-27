Гривня по отношению к доллару стабилизировалась, евро — растет

Для поддержания гривны НБУ на прошлой неделе, 20-24 июля, осуществил интервенции на 350 млн долларов, чем остановил падение курса национальной валюты, который уже вот-вот готов был перешагнуть на межбанке порог в 28 грн/доллар.

По наблюдениям руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, в первый банковский день этой недели участники рынка не спешат осуществлять операции, предпочитая понять расстановку сил. "Девальвация на прошлой неделе оказалась достаточно существенной, что привело к заявлению властей о достижении нужных уровней", — отмечает в комментарии Delo.ua аналитик.

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По мнению Шевчишина, часть привлеченной на прошлой неделе валюты через еврооблигации, может быть выведена на рынок, что сдерживает покупателей. "Между тем, главной будет позиция регулятора и действия нерезидентов со спекулянтами, которые сейчас оказывают наибольшее влияние на рынок", — считает аналитик.

Аналитик ожидает, что в ближайшее время, вероятно, гривня продолжит движение в диапазоне 27,7-27,9 гривен за доллар, но не исключен и поход к отметке 28 гривен за доллар.

По сравнению с 24 июля НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на понедельник, 27 июля, больше чем на 12 копеек — с 27,8779 грн/доллар до 27,7559 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 27 июля:

✅ 1 доллар США — 27,7559 грн;

✅ 1 евро — 32,2246 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,0259 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 35,4054 грн.

На межбанковском валютном рынке 27 июля доллар, по сравнению с пятницей, и в покупке, и в продаже не изменился. 24 июля, межбанк закрылся в диапазоне 27,84/27,87 грн/доллар и в понедельник, 27 июля, открылся в таком же диапазоне — 27,84/27,87 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 26 копеек, в продаже —на 27 копеек. 27 июля торги по евро стартовали в диапазоне 32,59/32,63 грн за евро. 24 июля закрылись на уровне — 32,33/32,36 грн/евро.

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На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 27,70 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,75 грн/доллар. В пятницу доллар покупали дороже на 2 копейки, продавали дороже на 5 копеек. Курс был 27,72/27,80 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,05/32,20 грн/евро. В пятницу утром евро покупали и продавали дешевле на 10 копеек. Курс был 31,95/32,10 грн/евро.