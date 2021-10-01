  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 3 часа назад

Гривня попала в список валют, больше всего выросших к доллару в 2021 году

Абсолютным мировым лидером стала сейшельская рупия, подросшая более чем наполовину

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Украинская гривня стала одной из валют, заметно выросших в стоимости относительно американского доллара в текущем году.

Об этом свидетельствует рейтинг американского информагентства Bloomberg, оценивавшего 146 мировых валют.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

По его данным, украинская валюта выросла на 7%. Такая же оценка дается для армянского драма и ангольской квачи.

Лидерами же рейтинга является ряд африканских валют. Так, стоимость мозамбикского метикала выросла на 17%, а замбийской квачи — сразу на 26%.

Читайте также:
Международные резервы Украины благодаря деньгам от МВФ выросли до девятилетнего максимума

Абсолютным же мировым рекордсменом в этом году является сейшельская рупия, курс которой к американской валюте вырос уже на 53%. Отмечается, что это вызвано туристическим бумом на Сейшельских островах. В частности, за последнюю неделю островная валюта укрепилась на 2,9%, до 13,31 рупии за доллар.

В то же время, что по данным Национального банка Украины, рост гривни к доллару был несколько меньше указанного. Так, на 1 января курс американской валюты составлял более 28,27 грн, а на 1 октября составляет 26,62 грн. Таким образом, официальная стоимость доллара в Украине упала лишь на 5,85%.

Отметим, однако, что в государственный бюджет на 2021 год правительство закладывало курс 29,1 грн/доллар, а в проекте госбюджета на 2022 год планируется заложить его на уровне 28,6-28,7 грн за доллар.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине замедлился рост цен на недвижимость — исследование
В Украине замедлился рост цен на недвижимость — исследование
Названы самые богатые семьи мира по версии Bloomberg
Названы самые богатые семьи мира по версии Bloomberg
Qatar Airways шестой раз подряд признали лучшей авиакомпанией в мире
Qatar Airways шестой раз подряд признали лучшей авиакомпанией в мире
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Укрзализныця" пускает с молотка вертолет убитого экс-министра транспорта Кирпы

  3. В Норвегии закрывают последнюю угольную шахту

  4. В работе monobank произошел сбой

  5. Ответственность в бизнесе, государстве и обществе: кто и за что отвечает на самом деле

Ивент
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
Сім найкращих світових короткометражних фільмів вже чекають на українських глядачів
Загрузка...