Гривня попала в список валют, больше всего выросших к доллару в 2021 году

Украинская гривня стала одной из валют, заметно выросших в стоимости относительно американского доллара в текущем году.

Об этом свидетельствует рейтинг американского информагентства Bloomberg, оценивавшего 146 мировых валют.

По его данным, украинская валюта выросла на 7%. Такая же оценка дается для армянского драма и ангольской квачи.

Лидерами же рейтинга является ряд африканских валют. Так, стоимость мозамбикского метикала выросла на 17%, а замбийской квачи — сразу на 26%.

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Абсолютным же мировым рекордсменом в этом году является сейшельская рупия, курс которой к американской валюте вырос уже на 53%. Отмечается, что это вызвано туристическим бумом на Сейшельских островах. В частности, за последнюю неделю островная валюта укрепилась на 2,9%, до 13,31 рупии за доллар.

В то же время, что по данным Национального банка Украины, рост гривни к доллару был несколько меньше указанного. Так, на 1 января курс американской валюты составлял более 28,27 грн, а на 1 октября составляет 26,62 грн. Таким образом, официальная стоимость доллара в Украине упала лишь на 5,85%.

Отметим, однако, что в государственный бюджет на 2021 год правительство закладывало курс 29,1 грн/доллар, а в проекте госбюджета на 2022 год планируется заложить его на уровне 28,6-28,7 грн за доллар.