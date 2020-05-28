Гривня стала снова дешеветь на фоне задержки транша от МВФ

Гривня снижается в цене из-за задержки с перечислением первого транша от МВФ в рамках нового договора сотрудничества, хоть сам фонд и не называл никаких дат перечисления транша. Об этом в комментарии Delo.ua заявил аналитик инвестиционной группы "Универ" Михаил Федоров.

"Гривня дешевеет, потому что МВФ как бы уже есть, но без "бы" его еще нет. И МВФ еще не перечислил первый транш Украине, и окончательного решения по существу тоже еще нет. Ведь МВФ никуда не спешит, потому что это Украине нужно сотрудничество с МВФ, а не Международному Валютному Фонду сотрудничество с Украиной. МВФ занимается своей рутинной работой и решает дела по другим странам, а украинский вопрос стоит в очереди", — отметил Федоров.

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По его словам, Фонд в конечном итоге примет решение и перечислит транш, но это видимо случится чуть позже, без спешки, ведь для МВФ это — рутина, а не выстраданный вопрос.

"Однако для Украины вопрос сотрудничества с МВФ — это вопрос, по которому было много споров, это вопрос, к решению которого страна достаточно долго и мучительно шла. А поэтому все в Украине: и политики, и финансисты, после принятия "антиколомойского" закона спешат и хотят увидеть первый транш максимально быстро, и поэтому ставят очень близкие сроки по получению нового транша", — добавил аналитик.

Михаил Федоров отмечает, что поспешные ожидания рынка не сбылись, и это его разочаровало.

"На дворе уже конец мая, а обещанного в мае транша еще нет. Рынок прислушался к эмоциональным обещаниям политиков ранее, но, не увидев результата, разочаровался. И сам МВФ тут не причем, ведь из его уст не было обещаний про транш в мае, МВФ не давал никаких точных дат, по крайней мере, публично. Все даты о сроках озвучивались украинской стороной. Но участники рынка — тоже люди, они, слыша обещания по траншу, отождествляют обе стороны и Украину, и МВФ. Поэтому невыполнение обещаний любой из сторон воспринимается рынком болезненно. Эти эмоции людей сказываются на размещениях ОВГЗ. Если на аукционе 13 мая инвесторы на энтузиазме скупили ОВГЗ на 20 млрд гривен, то 26 мая они купили облигаций всего на 1 млрд гривен. Столь резкую смену ситуации ничем иным как изменением настроения рынка не объяснить. И гривня сдает позиции так же из-за этого. Страна ждет и надеется быстро получить деньги, но никто кроме Украины по вопросу Украины не спешит", — подчеркнул Федоров.

Однако, в итоге все же ситуация стабилизируется, прогнозирует эксперт. "МВФ хоть и не спеша, но в итоге одобрит программу и выделит деньги. Эмоции улягутся, покупатели ОВГЗ вернутся, и гривня будет расти в цене", — резюмировал Михаил Федоров.

Напомним, как ранее сообщалось, в четверг, 28 мая, официальный курс доллара взлетел выше 27 грн.