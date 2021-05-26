Происшествия 1 час назад

Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня: они были закрыты более года

Въезд в страну будет разрешен при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или свидетельства о вакцинации

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Правительство Грузии приняло решение об открытии сухопутных границ с 1 июня 2021 года.

Въезд в страну будет разрешен при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или свидетельства о вакцинации, сообщает Imedi News.

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"Сухопутные границы будут открыты с 1 июня, их пересечение будет возможным с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее чем за 72 часа до въезда", — заявил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Грузии Георгий Гибрадзе.

Также лицам, которые въезжают в Грузию, рекомендуют иметь медицинскую страховку, которая покрывает лечение COVID-19.

Отметим, сухопутные границы Грузии оставались закрытыми с марта 2020 года.

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Ранее Совет Европы разрешил въезд в страны Евросоюза вакцинированным от коронавируса иностранным туристам. В частности, въезд в страны блока будет разрешен иностранцам, которые прошли курс вакцинации за две недели до поездки.

Также стало известно, что в Евросоюзе с 1 июля 2021 года введут сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Также сообщалось, что Испания с 7 июня разрешит въезд всем вакцинированным от COVID-19 туристам, в том числе из стран, не входящих в ЕС.

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