Грузооборот предприятий транспорта в Украине упал на 21%

В январе 2020 года грузооборот предприятий транспорта в Украине составил 20,8 млрд тонно-километров, что на 20,7% меньше объема января 2019 года.

Об этом следует из данных Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, предприятиями транспорта перевезено 44,0 млн тонн грузов, что на 12,3% меньше от объемов января 2019 года.

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Кроме того, в начале нового года Госстат зафиксировал падение и в сельском хозяйстве. В январе 2020 года производство сельскохозяйственной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилось на 0,7%.

Напомним, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года сократились на 7,7%. За весь 2019 год зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.

Ранее сообщалось, что Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в январе 2020 года снизился на 8,3 пункта к отметки 40,3 пунктов. Таким образом, деловые ожидания ухудшаются 4 месяца подряд — с октября 2019 года. За этот период значение индекса опустилось ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.