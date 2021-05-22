Гурт Go_A має шанси здобути для України третю перемогу на Євробаченні — FAVBET

Пісенний конкурс Євробачення — подія європейського масштабу, за якою стежать навіть ті, кому не близька сучасна музика. Бо де ще можна вболівати за свою країну і долучитися до вибору переможця?

Україну представляє гурт Go_A. До початку Євробачення Україна не входила в топ-10 можливих переможців, але в півфіналі Go_A "наробили шуму" і настільки вразили європейських глядачів та експертів, що зараз їх вважають четвертим фаворитом на перемогу. Поки що, трійка претендентів на перемогу за версією від FAVBET виглядає так: Італія, Франція і Мальта.

Найбільші шанси на перемогу у італійського гурту Maneskin з піснею "Zitti E Buoni". На другому місці — мальтійська співачка Destiny з композицією "Je Me Casse".

Також у трійці лідерів французька співачка Барбара Праві, що виступатиме з піснею "Voila".

Серед них варто особливо відзначити італійців, адже не так часто рок-пісня має реальні шанси на перемогу в поп-конкурсі.

Фінал Євробачення відбудеться цієї суботи 22 травня у Роттердамі на Ahoy Arena.

Нагадаємо, що в першому пів фіналі брали участь 16 країн, а Україна виступала передостанньою. За результатами пів фіналу була визначена перша десятка фіналістів. Крім України до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія