Харьковский облсовет сменил главу после отставки Товмасяна из-за скандала со взяткой

Харьковский облсовет избрал своим новым председателем заместителя главы фракции "Слуга народа" Татьяну Егорову-Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщил на внеочередной сессии облсовета глава счетной комиссии Виталий Панов, за нее проголосовали 75 депутатов, против нее — 9. Она избиралась на безальтернативной основе.

Выступая перед депутатами, единственный кандидат подчеркнула, что в случае избрания намерена взаимодействовать со всеми депутатами, независимо от того, какую политическую силу они представляют. Она также заявила, что в случае избрания намерена инициировать пересмотр состава депутатских комиссий.

Егорова-Луценко родилась в 1983 году, окончила Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". В августе 2020 — апреле 2021 года была первым заместителем главы Харьковской обладминистрации. До этого с декабря 2017 по декабрь 2019 года возглавляла главное управление юстиции в Харьковской области области.

Перед этим облсовет проголосовал за увольнение с поста председателя Артура Товмасяна в связи с досрочным прекращением им полномочий.

За это решение проголосовали 88 депутатов, против — пятеро, воздержался один депутат, не голосовали двое. Принималось оно в режиме тайного электронного голосования. Сам же Товмасян заявил, что не будет принимать в нем участие в связи с конфликтом интересов.

Напомним, что 17 августа Товмасян, подозреваемый в получении взятки, написал заявление о сложении полномочий главы Харьковского облсовета, но отметил, что по-прежнему не признает себя виновным и намерен доказать это в суде.

22 июля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали замглавы Харьковского облсовета Андрея Малыша и его сообщника-адвоката Руслана Танабаша при получении 350 тысяч грн — последней части из взятки в 1,05 млн грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить в должности директора одного из областных коммунальных предприятий.

Высший антикоррупционный суд избрал им меру пресечения заместителю главы облсовета и его сообщнику в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в 4,75 млн грн и 713,7 тысяч грн соответственно.

26 июля Товмасян сообщил, что детективы НАБУ проводили обыски как в помещениях облсовета, так и у него дома, однако сам он не был задержан.

4 августа НАБУ сообщило Товмасяну о подозрении по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством).

В тот же день на внеочередном заседании фракции "Слуга народа" в Харьковском облсовете было решено исключить Товмасяна и инициировать внеочередную сессию для его замены на посту главы облсовета.

Ныне Товмасян продолжает находиться на свободе, заплатив 10 августа залог в сумме 2,996 млн грн, определенный Высшим антикорсудом решением от 5 августа.