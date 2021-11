Huawei попробует обойти санкции США, передав лицензии на смартфоны другим компаниям, — СМИ

Китайская компания Huawei Technologies, чей бизнес по производству смартфонов серьезно пострадал из-за введенных США санкций, планирует передать лицензии на разработку своих мобильных телефонов третьим лицам, пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Так, по словам одного из них, технологический гигант из Шэньчжэня рассматривает возможность передачи лицензии на свои разработки Xnova — подразделению государственной China Postal and Telecommunications Appliances Co. (PTAC), которое сможет покупать комплектующие, попавшие в "черный список" США.

Оно уже продает телефоны под брендом Huawei на своем сайте, и ожидается, что в рамках партнерства будет предлагать устройства под собственной маркой, основанные на проектах более крупной компании.

Другой источник агентства сообщил, что китайский производитель телекоммуникационного оборудования TD Tech Ltd. также будет продавать несколько телефонов с дизайном Huawei под собственной торговой маркой. Однако переговоры об этом пока не завершены.

Отмечается, что такие шаги помогут Huawei спасти свой бизнес по производству смартфонов после того, как санкции США перекрыли ей доступ к ключевому производителю микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., приложениям Google для Android и беспроводным модемам 5G Qualcomm Inc.

По словам источника Bloomberg, инженеры Huawei уже начали модернизировать схемы некоторых основных моделей смартфонов, ранее работавших на собственных чипах HiSilicon, чтобы их можно было адаптировать к процессорам Qualcomm или MediaTek Inc. Huawei ожидает, что в результате партнерства поставки смартфонов, в том числе собственных моделей и моделей, продаваемых партнерами, в следующем году составят более 30 млн штук.

Информацию о возможной передаче лицензий на разработку смартфонов официально не комментируют ни в Huawei, ни в PTAC или TD Tech.

Отметим также, что осенью прошлого года Huawei в попытке спасти свой суббренд смартфонов Honor продала его консорциуму во главе с китайской государственной Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. Теперь Honor может покупать компоненты у запрещенных для Huawei поставщиков, включая Qualcomm. Однако в сентябре 2021 года в СМИ также появилась информация, что власти США рассматривают наложение санкций и на Honor.

Напомним, санкции против Huawei США ввели еще в мае 2019 года, а спустя год их ужесточили. В июле 2020 года Федеральная комиссия по связи США также признала Huawei и еще одного китайского производителя телефонов ZTE угрозой национальной безопасности.