Происшествия 1 час назад

Индия отправила на орбиту ракету-носитель со спутником связи (ФОТО)

Спутник связи CMS-01 должен на орбите заменить своего предшественника GSAT-12, который был запущен еще в июле 2011 года

Фото: ISRO Фото: ISRO
Фото: ISRO

Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила на орбиту ракету-носитель PSLV-C50 со спутником связи CMS-01.

Об этом сообщает Space.

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Указано, что запуск произошел 17 декабря с космодрома на острове Шихарикота.

Как предполагается, спутник связи CMS-01 должен на орбите заменить своего предшественника GSAT-12, который был запущен еще в июле 2011 года.

Ожидалось, что он будет предоставлять услуги на протяжении 8 лет.

В то же время отмечается, что из-за пандемии коронавируса Индия только в ноябре 2020 года запустила свою первую за последние 11 месяцев партию из 10 спутников.

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Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) позволило аэрокосмической компании Blue Origin, принадлежащей одному из богатейших людей мира Джеффу Безосу, использовать ракету-носитель для миссий без людей.

Также сообщалось, что конкурент SpaceX Илона Маска, частная космическая компания Rocket Lab, запустила на орбиту японский спутник Strix. Он будет делать снимки Земли из космоса.

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