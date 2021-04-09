Индустриальные парки помогут привлечению инвестиций в Украину — Robinson Patman

Украина имеет достаточный потенциал, чтобы стать региональным лидером и "магнитом" для привлечения инвестиций. Мировой опыт показывает, что этого можно достичь за счет создания привлекательных и конкурентоспособных условий для работы индустриальных парков с качественными управляющими компаниями.

Такое мнение высказал управляющий партнер юридической компании Robinson Patman Дмитрий Видсота во время форума "Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов", состоявшегося вчера, 8 апреля в Харькове. Об этом пишет UBR.

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В Украине зарегистрировано более 40 индустриальных парков, при этом большинство из них существуют только на бумаге. За последний год в стране произошли позитивные изменения в вопросе привлечения иностранного капитала (например, принятие Закона об "инвестиционных нянях" и сопутствующих изменений в таможенный и налоговый кодексы), но это только начало пути.

"Чтобы индустриальные парки в Украине действительно заработали, важно изучить успешный международный опыт и внедрить то, что может быть полезным и приемлемым в Украине. Успешные парки привлекают значительное количество инвесторов, в том числе иностранных, показывают высокую заполняемость, хороший финансовый результат своей деятельности и социально-экономический эффект. Сейчас в некоторых странах индустриальные парки генерируют до 30% ВВП", — подчеркнул Дмитрий Видсота.

Например, Украина может многое для себя почерпнуть из опыта ОАЭ. Jebel Ali Free Zone в Дубае является классическим примером положительного влияния индустриальных парков на экономику страны. Именно с идеи создания этого индустриального парка началось развитие ОАЭ как одного из важнейших мировых портово-логистических хабов.

Для успешного развития индустриальных парков в Украине нужно решить несколько задач. Первая — создание эффективных налоговых и таможенных стимулов (дополнительно к тем, которые предусмотрены Законом об "инвестиционных нянях") в комбинации с развитой инфраструктурой. Вторая — устранить сложности на этапе создания парка.

"На практике процесс оформления земельного участка и подключения к электросетям может длиться годами, — отметил Дмитрий Видсота. — Бремя финансирования этих процессов ложится на инвестора, поэтому часто проект индустриального парка так и остается на бумаге. Задача минимум для государства — упростить разрешительные процедуры по получению земельного участка и строительства, провести пересмотр условий подключения к электрическим и другим сетям для индустриальных парков".

Перспективы для роста индустриальных парков в Украине — колоссальные. Наша страна может стать привлекательной для инвесторов за счет своего географического расположения, природных и трудовых ресурсов и инвестиционного потенциала. С учетом того, что многие развитые страны (такие, как ОАЭ) уже "перенасыщены" инвестициями, Украина при должной государственной политике может стать привлекательной инвестиционной площадкой.

Сопровождение проектов индустриальных парков является одним из приоритетных направлений работы Robinson Patman. Компания принимает участие в разработке законопроектов, касающихся создания стимулов для развития индустриальных парков в Украине. Robinson Patman специализируется на таких практиках, как международная торговля, антимонопольное и конкурентное право, взаимодействие с органами государственной власти.