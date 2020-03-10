Инфляция в Украине в феврале упала до 2,4% в годовом измерении

Потребительские цены в Украине после увеличения на 0,1% в январе в феврале 2020 года снизились на 0,3%, тогда как в феврале-2019 рост составил 0,5%.

Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщает во вторник, 10 марта, агентство "Интерфакс-Украина".

Таким образом, в годовом измерении инфляция по итогам февраля-2020 замедлилась до 2,4% с 3,2% по итогам января и 4,1% — по итогам 2019 года.

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Согласно данным Госстата, базовая инфляция в феврале 2020 года третий месяц подряд оставалась на отрицательном уровне — "минус" 0,1%, в результате базовая инфляция в годовом измерении также упала с 3,3% до 3,0%.

Указано, что на потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,4%. При этом больше всего (на 17,6%) подешевели яйца, на 5,1 — 0,2% снизились цены на мясо птицы, свинину, сало, макаронные изделия, подсолнечное масло.

В то же время подорожали на 2,2 — 0,2% фрукты, говядина, сахар, овощи, хлеб, сметана, молоко, продукты переработки зерновых и рис.

Кроме того, цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%. А одежда и обувь подешевели на 4,3%, в частности, обувь — на 4,9%, одежда — на 3,7%.

Как отмечается, снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,0% произошло в основном за счет падения цен на природный газ на 12,9%.

К тому же, на 1,4% снизились тарифы на горячую воду, отопление. Вместе с тем выросли тарифы на водоснабжение на 15,3%, канализацию — на 12,6%.

Сообщается, что повышение цен на транспорт в целом на 0,1% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 3,2% и автомобильном транспорте на 1,0%. В то же время на 2,0% подешевели топливо и масла.

Напомним, Нацбанк в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%.

"Начиная с января и в течение большей части года она будет ниже целевого диапазона 5% ± 1%. Однако ускорится в четвертом квартале", — отметил центробанк.

По его данным, до конца года инфляция вернется в рамки целевого диапазона.