Политика 30 минут назад

"Информации не поступало" — в КГГА прокомментировали обыски у первого заместителя Кличко

В Киевской государственной городской администрации не в курсе о каких-либо следственных действиях СБУ в отношении первого заместителя мэра Виталия Кличко

"Информации не поступало" — в КГГА прокомментировали обыски у первого заместителя Кличко "Информации не поступало" — в КГГА прокомментировали обыски у первого заместителя Кличко
Николай Поровозник, первый заместитель главы КГГА Виталия Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

В Киевской городской государственной администрации утверждают, что не знают ничего о подозрении СБУ в коррупции первого заместителя мэра Киева Николая Поровозника. Об этом в комментарии Delo.ua заявила Екатерина Баранова, начальник пресс-службы Киевской городской государственной администрации. 

"Никакой информации по поводу следственных действий СБУ в отношении Николая Поворозника в КГГА не поступало", — заявила она.

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Баранова подчеркнула, что, возможно сегодня, 15 апреля на ежедневном брифинге Кличко по вопросам эпидемии коронавируса в 12:00 "прозвучит какая-либо информация по этому вопросу".

По инфомации Delo.ua от собственных источников в КГГА, Виталий Кличко намерен отрицать причастность своего первого заместителя к коррупционным делам и публично защищать его. 

Напомним, как ранее сообщалось, вечером 14 апреля СБУ задокументировала возможную причастность к вымогательству взятки первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника. СМИ сообщили об обысках в помещениях КГГА, а также о том, что Поворозник через посредника якобы требовал взятку за содействие застройщику. Посредника задержали при получении первого транша в $60 000 из $125 000.

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