Інститут демократії та розвитку Polita відстоює інтереси України в США

Взаємовідносини між Україною та США в 2109 році видалися непростим. Було чимало гучних скандалів, пов‎'язаних з американською внутрішньополітичною боротьбою.

Україна була втягнута в ці скандали у якості об‎'єкта впливу, і стала токсичною. Репутаційні втрати даються взнаки і впливають на можливості розширення міжнародного співробітництва та ставлення міжнародних інвесторів до України.

Незважаючи на очевидні помилки владних інституцій в налагодженні комунікацій та взаємодії з представниками американських ділових і політичних кіл, українські неурядові організації налагоджують ефективні канали комунікації в США.

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Президентські вибори у США з позиції українських інтересів

3 листопада цього року у США відбудуться президентські вибори. Після провалу на праймеріз мільярдер Майкл Блумберг вийшов з передвиборчих перегонів. Так само вчинили сенатор-демократ зі штату Массачусетс Елізабет Уоррен та сенатор від штату Каліфорнія Камала Харріс. Всі вони закликали своїх прихильників підтримати на виборах президента США кандидата від Демократичної партії Джо Байдена. Отже, саме він найімовірніше, й буде головним конкурентом чинного президента США на виборах.

Дональд Трамп має високий рівень підтримки американських виборців і, відповідно, непогані передумови для повторного обрання. Але результати виборів будуть відомі лише за результатами голосування. У будь-якому випадку цей політичний двобій буде нелегким.

Для України важливо зберегти високий рівень співробітництва з представниками різних політичних сил США, не позиціонуючи конкретну прихильність до кандидатів чи їхніх сторонників. Після кількох скандалів рівень токсичності України в США доволі високий.

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Син Джо Байдена Хантер, який до жовтня 2019 року працював в українській газовидобувній компанії "Бурісма", був звинувачений республіканцями в зловживаннях, таким чином вони намагалися скомпроментувати його батька. Представники Демократичної партії в свою чергу використали телефонну розмову президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, яка відбулася 25 липня 2019 року, щоб звинуватити Трампа в надмірному тиску на Україну.

Україні в цій ситуації необхідно максимально дистанціюватися від внутрішньополітичних американських баталій і налагоджувати двосторонню взаємодію зі США на рівні політиків, підприємців і громадських організацій.

Реальна політика: взаємодія заради спільних інтересів

У Вашингтоні 1-5 березня відбувся двосторонній українсько-американський експертний неурядовий форум "Діалог про майбутнє: Україна-США". Організаторами заходу стали Інститут демократії та розвитку Polita, а також консалтингова компанія SIC Group Ukraine.

У рамках форуму в столиці США відбулася низка зустрічей, під час яких представники української делегації та американські експерти обговорили найактуальніші питання взаємодії у політичній, економічній, торгівельній та інших площинах.

Модератором зустрічей членів української делегації з представниками американського політичного та бізенсового істеблішменту була керівник української делегації Катерина Одарченко — відомий український політичний експерт, президент Інституту демократії та розвитку Polita, засновник SIC Group Ukraine, ініціатор створення політичної партії "Національна платформа".

Третього березня відбулася зустріч української неурядової делегації з радником президента США Дональда Трампа Майклом Капуто, відомим і впливовим американським політичним діячем Республіканської партії, політтехнологом, експертом у сфері медіа.

Майкл Капуто працював з кількома президентами США, наприкінці 1980-х рр. — з Рональдом Рейганом, на початку 1990-х — з Джорджем Бушем-старшим. Протягом виборчої кампанії Дональда Трампа був його радником з питань комунікацій.

Під час зустрічі учасниця української делегації, засновник та виконавчий директор благодійного фонду "Безпечне небо" Анна Міщенко поцікавилася думкою експерта щодо сучасних трендів у міжнародній політиці.

Майкл Капуто підкреслив, що на глобальному рівні, а також безпосередньо у багатьох країнах основним трендом стає популізм, а не відповідальна політика. Це підвищує ризики і шкодить стійкому розвитку в глобальному контексті.

За його словами, ця проблема є типовою для країн Євросоюзу, США, Великобританії, України. Основна причина популістичної політики полягає в тому, що в багатьох країнах випадкові люди піднімаються у вищі владні ешелони. Через це виникають непорозуміння як на урядовому рівні так і бізнес-середовищі.

Під час зустрічі Майкл Капуто також наголосив, що незважаючи на будь-які спроби несанкціонованого впливу, ніхто не повинен проводити політику України замість неї. За його словами, ані Євросоюз, ані США не можуть втручатися у внутрішню і зовнішню політику України. Для українського уряду інтереси України і українського народу мають бути пріоритетними. На відповідальні посади мають призначатися професіонали, фахівці у своїх галузях.

У рамках форуму відбулася зустріч з представником офісу конгресмена Джима Сенсенбреннера Еріком Кінні. Під час спілкування представник української делегації, експерт з питань міжнародних відносин Ніл Предместніков запитав Еріка щодо позиції Конгресу США після значного загострення конфлікту між Туреччиною і Сирією на прикордонних територіях.

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Ерік Кінні зазначив, що насамперед необхідно пам"ятати про те, що Туреччина входить до складу НАТО і повинна сповідувати цінності демократії. На думку американського експерта Реджеп Тайїп Ердоган проводить закони, які допомагають йому узурпувати владу. Велику роль в назріванні цього конфлікту відіграв екс-президент США Барак Обама.

У 2012 році, коли Башар Асад збирався використовувати у конфлікті з власними громадянами хімічну зброю, Обама наголосив, що від США буде жорстка і швидка відповідь. Коли ж Асад завдав хімічний удар, Барак Обама на це ніяк не відреагував, і тим самим засвідчив, що слова американців не завжди відповідають дійсності і можна продовжувати наносити удари. Таким чином буда порушена світова стабільність і конфлікти у всьому світі розгоралися з високою інтенсивністю.

Залучення інвестицій потребує якісного обґрунтування

Третього березня також відбулася представників української делегації зустріч з американським юристом і топ-лобістом Діною Елліс Рочкінд. З 1995 року вона працювала на Капітолійському пагорбі у Комітеті з банкінгу, а також у Комітеті Конгресу США з фінансових послуг. У 2001 році долучилася до роботи в команді Джорджа Буша-молодшого.

Вона була одним з ключових лобістів, що врятували компанію Chrysler під час кризи в автомобільній сфері. В 2011 році знову повернулася на Капітолійський пагорб вже в статусі старшого радника з фінансових послуг. Більший час свого професійного досвіду фактично брала участь у керуванні найбільшим бюджетом у світі.

Під час цієї зустрічі СЕО компанії Міжнародні авіалінії України Євгеній Дихне зазначив, що пані Рочкінд має успішний досвід реалізації фінансових проектів, та антикризових заходів з фінансового оздоровлення великих компаній, наприклад з відновлення платоспроможності компанії Chrysler. У цьому контексті він, як представник великої транспортної української компанії, запитав американського експерта, які заходи вона може рекомендувати для залучення інвестицій у приватному секторі.

Діна Рочкінд поділилася своїм досвідом та порадила довіряти розвиток бізнесу професійним фінансистам, юристам і лобістам, а також людям, які мають досвід у сфері адвокації. Для залучення інвестицій компанія має перетворити свої потенційні можливості в реальні активи. Інвесторам необхідно запропонувати концепцію розвитку компанії та представити унікальні інноваційні продукти, які будуть затребувані споживачами. За таких умов інвестори охоче вкладатимуть свої кошти, оскільки бачитимуть перспективу. При цьому не варто забувати про взаємодію з міжнародними фінансовими організаціями, такими як Європейський банк реконструкції і розвитку, Світовий банк та інші. Ці організації, як правило, долучаються до фінансування проектів, якщо вони обґрунтовані і раціональні.

Економічний розвиток і зростання

Під час зустрічі з провідним спеціалістом Світового банку Прасаною Лал Дас та службовцями Міжнародної фінансової корпорації відбулася продуктивна дискусія щодо основних тенденцій сучасного економічного розвитку у світі та органічного поєднання національних економічних інтересів і взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями.

Партнер міжнародної інвестиційної компанії "Base capital management", член правління Української асоціації професіоналів у сфері GR і лобістів, керівник низки проектів із залучення іноземних інвестицій в Україну Тимур Чмерук під час діалогу поцікавився у представників Світового Банку, якою має бути державна політика щодо залучення інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх для розвитку економіки.

Це питання актуальне для України, оскільки можливий перегляд "зеленого тарифу" – спеціальної закупівельної ціни електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії. Розцінки на зелену електроенергію встановлені в розмірі 0,15-0,18 євро за кожен кВт електроенергії. Можливий перегляд тарифів стане очевидним сигналом інвесторам про те, що будь-які правила і умови можуть бути змінені.

Прасана Лал Дас наголосив, що значною мірою обсяг залучених інвестицій залежить від інституційних умов, створених урядом, незмінністю законодавства на етапі окупності вкладених інвестицій, гарантованого захисту прав власності інвестора. Зміна правил під час реалізації інвестиційного проекту сигналізує інвесторам про те, що середовище нестійке, а рівень ризиків капіталовкладення високий.

Керуючий активами, експерт в сфері міжнародних фінансових ринків, член ради директорів "Асоціації учасників біржових ринків" Михайло Рітчер під час дискусії запитав експертів групи Світового Банку про модель фондового ринку і Робо-Едвайзинга (Robo-Advising) у країнах, що розвиваються, про перспективи розвитку фондового ринку України за умови зменшення кількості емітентів цінних паперів, відсутності якісного інтернет-трейдингу?

Прасана Лал Дас зазначив, що основною складовою функціонування фондового ринку є реальний сектор економіки. Емітенти цінних паперів зацікавлені в сильному фондовому ринку, але окрім продавців на ринку мають бути також платоспроможні покупці. Якщо ж попит на цінні папери недостатній, це призводить до їх знецінення і падіння котирувань, зменшення кількості операцій. У такому випадку ринок не зможе генерувати необхідний ресурс і створювати високоліквідні активи.

Учасники зустрічей і обговорень в рамках "Діалогу про майбутнє: Україна-США" за результатом проведених обговорень та дискусій констатували налагодження ефективних комунікацій на рівні міждержавних інституцій і визначили орієнтири розширення майбутньої співпраці.

The Wall Street Journal: інформаційна безпека — основа демократичного суспільства

На зустрічі української делегації з представниками однієї з найповажніших газет світу The Wall Street Journal провідні репортери і аналітики видання зазначили, що через ситуацію в Україні багато американських спеціалістів почали обмірковувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні, і розуміти, що наша держава — це не буфер між Росією і США, а окремий гравець в регіональній політиці, хоч і подають її в такому поганому світлі.

Аллан Каллісон, журналіст, публіцист, провідний оглядач The Wall Street Journal, що має понад 20-річний досвід роботи в цьому виданні зазначив, що раніше американські ЗМІ банально переписували заголовки і зміст великих таблоїдів, практично не заглиблюючись в суть внутрішньополітичного та зовнішньополітичного дискурсу в Україні. Безпосередньо він сам неодноразово бував в Україні та робив свої висновки на основі матеріалів зібраних на місці подій. Він вважає, що непрофесійно писати про тему, в якій не розбираєшся, та ще й робити шаблонні висновки. Він також підкреслив, інформаційна і кібербезпека — це ті стовпи, на яких має триматися відкрите демократичне суспільство.

Представники української делегації подякували американським експертам за аналітичні висновки, слушні поради і підтримку України на рівні американського політичного істеблішменту. Було домовлено про співпрацю в ряді надзвичайно важливих для української сторони напрямках, таких як: інвестиції, відновлення репутації України, як країни в США, співпраця в налагодженні стосунків між американськими топ-лобістами та Українською асоціацією професіоналів у сфері GR та лобізму для удосконалення вітчизняного законодавства та підтримки інтересів кожної з сторін у країні-партнерці. На знак вдячності Катерина Одарченко презентувала американським колегам мистецький альбом з репродукціями заслуженого художника України Володимира Козюка "Вінниччина — серце України".

Офіційним партнером заходу є Base Capital Management, офіційним перевізником – Міжнародні авіалінії України (Ukraine International Airlines).