Общество 10 минут назад

Інститут кардіології зможе лікувати хворих з COVID-19 завдяки медобладнанню від "Епіцентр"

З початку пандемії COVID-19 ТОВ "Епіцентр К" передав лікувальним закладам України 2 млн медичних масок, 75 тис. захисних костюмів, 30 тис. окулярів, 32 апарати ШВЛ

Інститут кардіології зможе лікувати хворих з COVID-19 завдяки медобладнанню від "Епіцентр" Інститут кардіології зможе лікувати хворих з COVID-19 завдяки медобладнанню від "Епіцентр"

Національний інститут кардіології імені М. Стражеска НАМН України безкоштовно отримав 27 одиниць медичного обладнання вартістю 1,8 млн грн від групи компаній "Епіцентр".

8 терапевтичних комплектів для неінвазивної вентиляції легень, дефібрилятори-монітори, електрокардіографи та інфузомати — допоможуть рятувати життя людей.
І це лише перша партія благодійної допомоги для цього профільного медичного закладу.

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Найближчим часом лікарі Національного інституту кардіології отримають ще партію дороговартісного медичного устаткування та медичних виробів, що вкрай необхідні їм для лікування пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, які постраждали від коронавірусної інфекції. Загальна вартість обладнання, наданого "Епіцентр", складе майже 5 млн грн.

Як наголошує керівництво інституту, за всі роки незалежності України — це перше масштабне оновлення матеріально-технічної бази закладу. Зроблене, до того ж, за ініціативи та кошти приватного соціально — орієнтованого бізнесу, а не за рахунок бюджету.

"Від ускладнень COVID-19 на серцево-судинну систему помирає дуже багато українців. Інфаркт, інсульт, ішемічна хвороба серця, аритмія найчастіше вражають цих хворих. Ми  готові приймати їх і надавати кваліфіковану допомогу, але донедавна обладнання інституту не дозволяло робити це швидко та якісно. Не вистачало елементарного: концентраторів кисню, апаратів ШВЛ, капсул для транспортування хворих, дефібриляторів-моніторів і навіть звичайних каталок", — розповідає директор ННЦ "Інститут кардіології імені Стражеска" НАМН України Володимир Коваленко. -  Тому ми  звернулися за допомогою до засновників компанії  "Епіцентр" -  Галини та Олександра Герег. Покращення матеріального забезпечення та технічних можливостей для екстреного й оперативного втручання кардіологів  дозволить зменшити смертність і допоможе хворим легше долати небезпечну хворобу".

Володимир Гончаров, заступник генерального директора ТОВ "Епіцентр К" наголосив, що Епіцентр продовжує свою соціальну місію — забезпечує лікувальні установи необхідним обладнанням і буде це робити до завершення пандемії коронавірусу в Україні. "Сподіваємося, передане обладнання допоможе вилікувати ще більше українців і від серцево-судинних патологій і від коронавірусу. Особлива наша подяка — медикам, які, ризикуючи своїм життям, рятують наші", — каже Гончаров.

Нагадаємо, з початку пандемії COVID-19 ТОВ "Епіцентр К" передав лікувальним закладам України 2 млн медичних масок, 75 тис. захисних костюмів, 30 тис. окулярів, 32 апарати ШВЛ. На Хмельниччині створено оперативний штаб та надана матеріальна допомога 72 медичним закладам області (лікувальне обладнання, апаратура, меблі, засоби індивідуального захисту та гігієни тощо). Інститут кардіології ім. Стражеска зможе лікувати хворих з COVID-19 завдяки новому медобладнанню від Епіцентру.

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