Интеграция "Личного кабинета адвоката" с "Электронным судом" продолжается, — Гвоздий

Национальная ассоциация адвокатов Украины проводит активное внедрение интеграции электронного "Личного кабинета адвоката" и подсистемы Единой судебной информационной телекоммуникационной системы "Электронный суд".

Об этом на заседании Совета адвокатов Украины сообщил заместитель председателя САУ, председатель рабочей группы НААУ по вопросам внедрения электронного правосудия в Украине Валентин Гвоздий, сообщает Advokat Post.

"Уже вскоре каждый адвокат, имеющий свой электронный кабинет, сможет идентифицировать себя именно как адвокат, например для участия в судебных заседаниях онлайн. Национальная ассоциация чрезвычайно интенсивно осуществляет интеграцию, уже есть первые результаты, мы проводим тестирование. И я думаю уже в ближайшее время мы сможем сказать, что наш реестр уже полностью интегрирован и работает", — рассказал Гвоздий.

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Он отметил, что в этом контексте повышается важность использования адвокатами собственных электронных кабинетов. Всего на сегодня 22 663 адвокатов пользуются электронными кабинетами.

Всего на данный момент в Украине почти 60 000 адвокатов.