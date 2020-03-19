"Интерпайп" Пинчука выделяет средства на борьбу с коронавирусом

Украинский крупный бизнес активно включился в борьбу с распространением коронавируса. Промышленный гигант "Интерпайп", инвестиционно-консалтинговая группа EastOne, ее акционеры Елена и Виктор Пинчук заявили об объединении усилий бизнеса и органов власти. Такое решение было принято после встречи президента Владимира Зеленского с бизнесом 16 марта 2020 года.

Так, "Интерпайп" и EastOne активно включились в создание и работу антикризисного штаба Днепропетровской области под руководством губернатора Александра Бондаренко.

Компании примут значительное участие в финансировании, разработке плана мероприятий и превентивных мер по борьбе с коронавирусом, а также информировании населения региона о таких мерах.

"Пандемия — беда всеобщая. И бороться с ней должны все. Власть — принимать меры по защите граждан. Граждане — вести себя ответственно. Медиа — информировать и предупреждать. Врачи — лечить. Бизнес — быть солидарным и финансово поддерживать. Сегодня невозможно быть в стороне. Мы хотим, чтобы наша страна была готова к борьбе с коронавирусом", — считают Виктор и Елена Пинчук.

В рамках реализации этой инициативы компания уже выделила 2 млн долларов США на общегосударственную закупку тестов на коронавирус, часть из которых будет направлена в Днепропетровскую область. Дополнительное финансирование будет выделено после определения планов первоочерёдных потребностей региона. Ранее Фонд Елены Пинчук и Фонд Виктора Пинчука закупили 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской, Черновицкой областях, а также города Киева.

Также "Интерпайп" перенаправит средства, образованные в результате налоговых каникул, согласно закону №3220, на антикризисную программу по борьбе с коронавирусом в Днепре и Днепропетровской области. Компания приглашает и другие бизнесы присоединиться к такой инициативе. 35 млн гривен будут выделены дополнительно к запланированным средствам на цели по борьбе с коронавирусом.

"Мы понимаем, что сегодня городам критически нужны средства для подготовки к эпидемии. Поэтому мы приняли решение направить дополнительно все сэкономленные средства на борьбу с коронавирусом", — говорит Фади Храйбе, генеральный директор "Интерпайп".

17 марта Верховная рада приняла закон №3220 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины", согласно которому в период с 1 марта по 30 апреля не начисляется и не взымается оплата с предприятий за аренду земли, а также недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности.