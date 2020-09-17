Интервенции НБУ и выручка Минфина от продажи ОВГЗ спасают гривню от падения

Главным продавцом на украинском межбанковском валютном рынке уже 2 торговые сессии кряду — 15-16 сентября — выступает Нацбанк.

"Во вторник и среду НБУ проводил продажи в ценовом диапазоне 28,11-28,15 гривен за доллар США. Основные продавцы наконец-то тоже стали выходить с предложением, и котировки начали "проседать", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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Отметим, 16 сентября с момента открытия межбанка к закрытию сессии американский доллар в покупке и в продаже подешевел на 5 копеек — с 28,09/28,11 грн/доллар до 28,04/ 28,06 грн/доллар. Евро в покупке и в продаже скинул 8 копеек — с 33,29/33,31 грн/евро до 33,21/33,23 грн/евро.

"На спрос гривны оказал влияние также вчерашний аукцион по размещению ОВГЗ, а фактическое перечисление привлеченных 6,025 млрд гривен состоялось сегодня. Национальная Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала выпуск муниципальных облигаций города Харьков со сроком обращения 3 года при ставке, равной учетной ставке НБУ плюс 5%. Общий объем выпуска составляет 400 млн гривен, андеррайтером станет государственный "Укргазбанк". Возобновление обращения на долговом рынке Украины муниципальных облигаций позволит городским администрациям снизить стоимость заимствования и получить ресурсы для масштабных инфраструктурных проектов", — говорит Гойлов.

Позитивным фактором аналитик считает и проведенную 11 сентября Министерство финансов Украины и НБУ онлайн-встречу с иностранными инвесторами. "Они отметили успехи Украины и подтвердили свой интерес к нашим гособлигациям среди развивающихся стран. Однако, "слабые" места и ряд упущенных возможностей развития не позволяют международным рейтинговым агентствам присвоить наш инвестиционный рейтинг, без чего ожидать крупных вложений от международных финансовых институтов не приходится. На данный момент, по оценке Fitch и S&P, Украина имеет спекулятивный рейтинг, хотя и со стабильным прогнозом", — говорит Гойлов.

По прогнозам аналитика, ожидается укрепление гривны против доллара США к уровню 27,90 грн/доллар. "Курс евро/гривня снизится до 33,25-33,27 грн/евро", — отмечает Гойлов.

Тем временем, в четверг, 17 сентября, по сравнению со средой, 16 сентября НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 6 копеек — с 28,0556 грн/доллар до 28,1195 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 17 сентября:

✅ 1 доллар США — 28,1195 грн;

✅ 1 евро — 33,3877 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,0301 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,5216 грн.

На межбанковском валютном рынке в четверг, 17 сентября курс доллара на момент открытия торгов, по сравнению со средой в покупке и в продаже подешевел на 2 копейки. Вчера межбанк закрылся курсом 28,04/28,06 грн за доллар. Сегодня открылся на уровне –28,02/28,04 грн/доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подешевело на 23 копейки. 17 сентября торги по евро стартовали в диапазоне 32,98/33,00 грн за евро. 16 сентября межбанк закрылся курсом 33,21/33,23 грн за евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 28,03 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,08 грн/доллар. В среду доллар покупали по курсу 28,10 грн/доллар, продавали по курсу 28,15 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже доллар подешевел на 7 копеек.

Средний курс покупки/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,00/33,10 грн/евро. В среду утром евро покупали дороже на 18 копеек, продавали дороже на 17 копеек. Курс был 33,18/33,27 грн/евро.