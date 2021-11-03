Экономика 1 час назад

Инвесторы не хотят покупать ОГХК из-за вмешательства ГБР и СБУ в работу компании — СМИ

Советник по приватизации даже попросил Кабмин предоставить дополнительные гарантии неприкосновенности для потенциальных приобретателей

ОГХК. Фото: пресс-служба компании ОГХК. Фото: пресс-служба компании
ОГХК. Фото: пресс-служба компании

Несмотря на предварительную заинтересованность в покупке ОГХК со стороны 29 потенциальных инвесторов, из которых 16 иностранные, к октябрьским торгам Фонд госимущества Украины получил всего две заявки, одна из которых не соответствовала требованиям законодательства. Следующая попытка продать сырьевого гиганта намечена на декабрь, однако главная проблема госкомпании так и остается нерешенной, сообщает издание "Капитал".

По словам советника по приватизации ОГХК — "BDO Корпоративные Финансы", большинство потенциальных покупателей, особенно репутационных международных инвесторов, способных принести миллиарды прямых поступлений в бюджет и инвестиции в развитие компании, отказались от участия в аукционе из-за высоких инвестиционных рисков. В период прохождения Due Diligence многие из них были свидетелями вмешательства правоохранительных органов в деятельность госкомпании, блокирования работы ее головного офиса и рисков судебных процессов. На основе обращений международных инвесторов "BDO Украина" обратилась к правительству с требованием предоставить дополнительные гарантии по защите будущих инвестиций для участников приватизации ОГХК.

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Журналисты издания сомневаются, что правительство сможет точечно решить эту системную проблему и кардинально изменить ситуацию к декабрьским торгам. 

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Реформы правоохранительных органов и судебной системы, которые должны усилить гарантии прав собственности и свободу хозяйственно-экономической деятельности инвесторов в украинскую экономику, затягиваются и пока остаются далекими от завершения. А без этого никто не застрахован от надуманных обвинений в занижении цен, блокировки грузов и срыва контрактов. Создаваемый в Украине институт "инвестиционных нянь", задачей которого является построение прямых взаимоотношений между правительством и инвесторами, также окажется неэффективным без отдаления правоохранителей от влияния на экономические процессы.

"Конфликтуя с силовиками, "инвестняни" попросту пополнят списки фигурантов уголовных производств вместе со своими подопечными. Но главное, в процессе затянувшейся приватизации ОГХК создается достаточно нежелательный для Украины прецедент, когда дополнительные инвестобязательства предъявляются уже не столько к покупателю актива, сколько к его продавцу, а сам приватизируемый объект, при всей его формальной привлекательности, доводится нерыночными силами до состояния "токсичности" в глазах респектабельных инвесторов", — заключает "Капитал".

Напомним, правительство отнесло ОГХК к списку подлежащих приватизации компаний еще в августе 2016 года, но сроки приватизации откладывались несколько раз.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта — ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тысяч тонн титана в год.

В 2020 году ОГХК увеличила чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с 2019 годом, до 369,18 млн грн, при этом чистый доход за прошлый год сократился на 11,5%, до 3127,63 млн грн.

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