Ищем таланты: объявлен конкурс в наблюдательный совет "Нафтогаза"

Объявлен конкурсный отбор на независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

Об этом говорится на сайте Министерства экономики.

"Объявляется конкурсный отбор на четыре должности независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", — говорится в описании.

К кандидатам есть ряд требований, среди которых высшее образование, желательно в области нефтяной инженерии, менеджмента и администрирования, экономики, финансов, аудита, международных отношений, права, опыт в должности неисполнительного директора в международной публичной компании, опыт на руководящих должностях в международных и региональных компаниях не менее 10 лет, предпочтение отдается большим нефтегазовым компаниям, отсутствие непогашенной судимости, а также безупречная деловая репутация.

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Также потенциальный кандидат не может в течение предыдущих пяти лет входить в состав органов управления НАК "Нафтогаз Украины" или аффилированных с ним юридических лиц.

Отмечается, что отбор независимых членов наблюдательного совета компании будет осуществлять комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий (так называемый "Номинационный комитет").

Прием документов от кандидатов продлится до 6 декабря 2021.

Напомним, 27 сентября Кабинет министров Украины уволил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" от государства в лице Юлии Ковалив, Наталии Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября.

Ранее о своей отставке заявили независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" Лескуа Бруно Жан Гастон, Людо Ван дер Хейден и председатель наблюдательного совета Споттисвуд Клэр Мэри Джоан.

В тот же день премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение министру экономики Алексею Любченко провести конкурс по отбору новых независимых членов набсовета.

Конкурс должен завершиться в ноябре, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени определиться с требованиям к кандидату на пост председателя правления и провести конкурс на эту должность до 1 мая 2022 года.

В период отсутствия набсовета при необходимости часть его функций может выполнять Кабинет министров в рамках собрания акционеров, утверждая необходимые решения.

Кроме членов наблюдательного совета компанию "Нафтогаз Украины" также решили покинуть главный исполнительный директор Отто Ватерландер и финансовый директор Петер ван Дрил.