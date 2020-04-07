Иск ПриватБанка будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона

Верховный суд Соединенного Королевства отказал в удовлетворении ходатайств, поданных бывшими владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и шестью компаниями, зарегистрированными в Англии и Британских Виргинских островах, о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года.

Этим решением полностью отменено решение Высокого суда Лондона от ноября 2018 года и подтверждено, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск государственного ПриватБанка касательно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, сообщает пресс-служба госбанка.

В частности, указано, что в решении, вынесенном 6 апреля 2020 года судьями Ридом, Бригсом и Сейлсом, Верховный суд подтвердил, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано, "поскольку ходатайства не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент".

"Верховный суд также обязал Коломойского, Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные ПриватБанком в связи с их неудачными ходатайствами", — говорится в сообщении.

Таким образом, как заверили в ПриватБанке, у Коломойского, Боголюбова и компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск госбанка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона.

При этом в финучреждении выразили уверенность, что в конечном счете ему удастся возместить более $3 млрд, которые требуются в уголовных производствах.

Напомним, 18 декабря 2016 года Кабмин принял решение про национализацию ПриватБанка. На этапе временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bali-in).

Ранее ПриватБанк списал почти 6 млрд грн кредитов, выданных до национализации. Согласно отчетности, банк выделяет отдельно группу неработающих кредитов, выданных до декабря 2016 года.