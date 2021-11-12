Испания меняет условия въезда для украинцев: подробности

Украинские туристы смогут посещать Испанию, но им придется учитывать некоторые изменения в правилах въезда. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter.

"Испания останется открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались. Решение вступит в силу 15.11", — написал Кулеба.

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До этой даты украинцы могут въезжать в Испанию без предоставления коронавирусных документов, справок о вакцинации или результатов тестирования на COVID-19 — достаточно заблаговременно заполнить формуляр санитарного контроля.

С 15 ноября для въезда в Испанию украинцы в возрасте от 12 лет должны предоставить:

• справку о полном курсе вакцинации от СOVID-19 вакциной, которую признали ВОЗ или Европейское агентство лекарственных средств;

• отрицательный результат ПЦР-тестирования за 72 часа до въезда или отрицательный результат тестирования на наличие антигенов за 48 часов до въезда;

• справку о выздоровлении, которая признается в течение 180 дней.

Все, кто въезжает в Испанию, должны заполнить формуляр санитарного контроля на портале Минздрава Испании и получить QR-код.

При въезде украинцы будут проходить санитарный контроль, который включает: проверку документов, визуальное обследование и измерение температуры бесконтактным способом.

Напомним, что ЕС исключил Украину из "зеленого списка" — это может создать сложности для туристов. Но некоторые страны Европы не стали закрывать границы для украинцев.