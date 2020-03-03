Италия будет защищать национальных производителей от дискриминации в условиях коронавируса

Правительство Италии запустило экстренный план по поддержке отечественной продукции в условиях чрезвычайной ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Блокирование товаров недопустимо. И наличие стран, которые сейчас просят обеспечить этикетки на итальянских товарах, является неприемлемым фактом. Наше правительство выделило 716 млн евро на поддержку отечестенной продукции. Кроме того, малые и средние компании получат 100% возмещение за ярмарки и другие мероприятия, которые отменяются из-за чрезвычайной ситуации", — заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Читайте также: Вспышка коронавируса в Италии обрушила европейские биржевые индексы

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как известно, в Италии резко выросло число заболевших новым типом коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, заболевание выявлено у 2 тысяч человек, 54 из них скончались.

Чтобы остановить стремительное распространение коронавируса, власти Италии ввели экстренные меры. Практически изолированными оказались 2 города, которые считаются очагами распространения коронавируса: это город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуя. При этом под карантин помещены еще 9 коммун вокруг Кодоньо, где проживают около 50 тысяч человек.