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В мире 50 минут назад

Италия будет защищать национальных производителей от дискриминации в условиях коронавируса

Правительство страны выделило с этой целью 716 млн евро

Италия будет защищать национальных производителей от дискриминации в условиях коронавируса Италия будет защищать национальных производителей от дискриминации в условиях коронавируса
Луиджи Ди Майо. Фото: Википедия

Правительство Италии запустило экстренный план по поддержке отечественной продукции в условиях чрезвычайной ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Блокирование товаров недопустимо. И наличие стран, которые сейчас просят обеспечить этикетки на итальянских товарах, является неприемлемым фактом. Наше правительство выделило 716 млн евро на поддержку отечестенной продукции. Кроме того, малые и средние компании получат 100% возмещение за ярмарки и другие мероприятия, которые отменяются из-за чрезвычайной ситуации", — заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

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Как известно, в Италии резко выросло число заболевших новым типом коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, заболевание выявлено у 2 тысяч человек, 54 из них скончались.

Чтобы остановить стремительное распространение коронавируса, власти Италии ввели экстренные меры. Практически изолированными оказались 2 города, которые считаются очагами распространения коронавируса: это город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуя. При этом под карантин помещены еще 9 коммун вокруг Кодоньо, где проживают около 50 тысяч человек.

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