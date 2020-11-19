Ивано-Франковск передумал сопротивляться карантину выходного дня

Власти Ивано-Франковска все же обеспечат карантин выходного дня, в частности уже 21-22 ноября. Об этом в эфире радио "Западный полюс" сообщил мэр областного центра Руслан Марцинкив.

"В субботу и воскресенье, к сожалению, будет карантин выходного дня. Правительство не учитывает решения местных органов власти и трактует их по-своему", ㅡ отметил он.

В то же время он подчеркнул, что не считает такую меру эффективной, и напомнил о необходимости компенсаций для бизнеса, пострадавшего от карантина.

Отметим, что 13 ноября власти города решили до конца ноября сделать субботу и воскресенье рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, предприятий торговли и бытового обслуживания, учреждений культуры и спорта.

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Марцинкив просил правоохранителей не штрафовать бизнес за нарушения, однако полиция за выходные 14-15 ноября не только составила 56 админпротоколов за нарушение карантина в городе, но и открыла уголовное производство из-за упомянутого решения исполкома Ивано-Франковского горсовета. В целом по стране полиция закрыла 2,4 тысячи объектов, нарушивших карантин на минувших выходных.

Напомним, ранее ряд мэров и других крупных городов, в первую очередь тех, где был назначен второй тур мэрских выборов, выступил против усиления карантина по субботам и воскресеньям.

Сам Марцинкив, представляющий ВО "Свобода", убедительно переизбрался мэром еще 25 октября, получив 67 050, или 84,5% голосов.

Кабинет министров намерен ужесточить карантинный режим в стране, если введение карантина выходного дня не покажет результативного влияния на заболеваемость Covid-19.

Тем временем в центре Киева прошли протесты предпринимателей, недовольных нововведением правительства. В свою очередь, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Кабмин должен сделать все, чтобы карантин не привел к критическим последствиям для бизнеса.