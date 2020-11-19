Из Госгеокадастра планируют уволить более шести тысяч сотрудников

16 ноября Кабинет Министров Украины принял Постановление "Вопросы функционирования территориальных органов Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, согласно которому будут ликвидированы как юрлица территориальные органы ведомства.

"Для обеспечения граждан качественными услугами, вместо ликвидированных управлений будут образованы территориальные органы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, как структурные подразделения центрального аппарата. Это решение, параллельно с передачей земель общинам, является шагом к превращению Госгеокадастра в орган, который будет предоставлять гражданам качественные сервисные услуги и работать над наполнением кадастра", — сообщил глава Госгеокадастра Роман Лещенко.

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По предварительным оценкам, как отметил глава ведомства, выполнять свои функции Госгеокадастр сможет со штатом менее 4 тысяч сотрудников, а не 10 тысяч, как в настоящее время.

"О сотрудниках и их дальнейшей судьбе — мы будем рассматривать возможность максимального сохранения профильных специалистов. В этом нам придется конкурировать с территориальными общинами, в связи с передачей им земель за пределами населенных пунктов, которые тоже будут искать соответствующих специалистов", — подчеркнул Лещенко.

В Госгеокадастре добавили, что передача земель в распоряжение объединенных территориальных общин снимает значительную часть нагрузки, которая есть сейчас из-за распоряжения землями сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что органы местного самоуправления в результате передачи земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность получат более 2 млн га земель, из которых 1 млн га свободных земель.