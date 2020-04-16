Политика и экономика 1 час назад

Из Киева в Румынию отправили 21 тонну использованных батареек (ФОТО)

Батарейки и аккумуляторы в специальных боксах отправили в Румынию на утилизацию

Из Киева в Румынию отправили 21 тонну использованных батареек (ФОТО) Из Киева в Румынию отправили 21 тонну использованных батареек (ФОТО)

В четверг, 16 апреля, Киевская таможня оформила на экспорт для утилизации в Румынии использованные батарейки.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Опасный груз — 21 тонна батареек и аккумуляторов в специальных боксах направился в Румынию, где он будет утилизирован. Это уже второй раз, когда Киевская таможня оформляет такой груз", — говорится в сообщении. 

Отмечается, что киевские таможенники присоединяются к общественной инициативе по борьбе за чистую окружающую среду и призывают киевлян не загрязнять окружающую среду, а собирать использованные батарейки в специальные коммунальные контейнеры для опасных отходов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Бизнесу упростили декларирование транзита грузов
Бизнесу упростили декларирование транзита грузов
Зачем Зеленского пытаются подставить с назначением главного налоговика времен Януковича
Зачем Зеленского пытаются подставить с назначением главного налоговика времен Януковича
Киевской облгосадминистрации рекомендовали ограничить передвижение украинцев на Пасху
Киевской облгосадминистрации рекомендовали ограничить передвижение украинцев на Пасху
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. "АТБ" обвинил депутатов в присвоении продуктовых наборов для незащищенных слоев населения

  3. Официально представлен iPhone SE 2020

  4. У берегов США застрял круизный лайнер с 250 украинцами на борту

  5. Экс-адвокат Януковича может возглавить ГБР — Соколов

Загрузка...