Из Киева в Румынию отправили 21 тонну использованных батареек (ФОТО)

В четверг, 16 апреля, Киевская таможня оформила на экспорт для утилизации в Румынии использованные батарейки.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Опасный груз — 21 тонна батареек и аккумуляторов в специальных боксах направился в Румынию, где он будет утилизирован. Это уже второй раз, когда Киевская таможня оформляет такой груз", — говорится в сообщении.

Отмечается, что киевские таможенники присоединяются к общественной инициативе по борьбе за чистую окружающую среду и призывают киевлян не загрязнять окружающую среду, а собирать использованные батарейки в специальные коммунальные контейнеры для опасных отходов.