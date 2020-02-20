Из Китая выдворят журналистов WSJ из-за скандального заголовка

Министерство иностранных дел Китая лишило аккредитации троих корреспондентов The Wall Street Journal (WSJ) в Пекине из-за заголовка одной из статей издания.
Об этом сообщает WSJ.
В частности, двое граждан США, Джош Чин и Чао Дэн, и гражданин Австралии Филип Вэнь должны будут покинуть страну в течение 5 дней.
Указано, что материал "Китай — больной человек Азии" (China Is the Real Sick Man of Asia) был опубликован WSJ в разделе "Мнения", его автором был американский академик Уолтер Расселл Мид.
В то же время The New York Times обращает внимание, что основная редакция WSJ и редакция раздела "Мнения" WSJ работают независимо друг от друга.
Сам же заголовок, который раскритиковали китайские чиновники, схож со штампом "больной человек Европы", используемым англоязычными публицистами.
Как отмечается, фраза "больной человек Европы" обозначает европейскую страну, переживающую экономические трудности. В частности, в 2007 году The Economist применила оборот к Португалии, а в 2016 году BBC использовала его по отношению к Финляндии.
Ранее власти США внесли 5 государственных СМИ Китая, включая "Синьхуа" и China Global Television Network, в число структур иностранной дипмиссии Китая. Решение не повлияет на их работу как СМИ, но обяжет просить разрешения на наем новых сотрудников и приобретение собственности, уточнили в госдепартаменте США. Министр иностранных дел КНР Ван И заявлял, что Китай может принять ответные меры.
Напомним, журналисты предостерегли Офис президента от цензуры из-за расследования о поездке Владимира Зеленского в Оман.