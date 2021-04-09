Из незаконного оборота изъята табачная продукция на сумму в 227 млн гривен, — ГФС

Государственная фискальная служба обеспечила изъятие из незаконного оборота табачной продукции на сумму в 226,6 млн гривен в первом квартале 2021.

Об этом говорится в сообщении ГФС, размещенном на официальном сайте ведомства.

Физический объем изъятой продукции составил 36,4 тыс тонн. В рамках административных производств было конфисковано 3,3 тыс тонн на сумму 21,6 млн грн, а в рамках уголовных — 33,1 тыс тонн на сумму 205 млн грн. Продолжаются досудебные расследования и передача дел в суды.

"Пребывая в постоянном взаимодействии с легальным бизнесом и правоохранителями, ГФС оперативно реагирует на факты изготовления и поставок на рынок контрафактных табачных изделий. В течение января-марта 2021 нам удалось нанести мощный удар по инфраструктуре теневого рынка табачных изделий. Эту динамику мы должны сохранить в дальнейшем, обеспечив ликвидацию такого явления как незаконный оборот подакцизной продукции", — отметил глава ГФС Вадим Мельник.

Отметим, в марте 2021 во время форума "Украина 30" Мельник заявил о создании Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом в составе ГФС. Одной из целей названо усиление борьбы с теневым сектором экономики в сотрудничестве с бизнесом.