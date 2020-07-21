Из-за дождя в Киеве снова "поплыли" дороги, а на проспекте Победы провалился асфальт

21 июля после сильного дождя на дорогах Киева произошли локальные подтопления. В частности, вода на проезжей части поднялась на пересечении проспекта Победы и улицы Шолуденко, а также Жилянской и Старовокзальной.

Более того, на проспекте Победы в результате ливня провалился асфальт на проезжей части, сообщает ресурс "Город Киев". Из-за того, что ливневые канализации не справляются, движение по проспекту сильно затруднено.

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Как сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", для ликвидации последствий ливня работают 72 единицы спецтранспорта и спецсредств: мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

Коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий ливня. Фото: Facebook коммунальной корпорации "Киевавтодор"

Кроме того, как сообщают жители города, сильный ветер обрушил два дерева на улице Полевой. Упавшие тополя повредили два припаркованных автомобиля и перегородили дорогу.

Напомним, что подтопления на киевских улицах в результате обильных дождей образовываются часто. Одна из главных причин — неработающая ливневая канализация. Так, в июне из-за осадков затопленной отказалась Набережно-Крещатицкая улица.