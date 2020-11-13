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Валюта 10 минут назад

Валютный рынок замер в ожидании эффекта карантина выходного дня

Украина входит в период налоговых выплат, под которые компании будут продавать валюту

Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ
Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ

Курс гривны в пятницу, 13 ноября, торгуется на уровне 28,17 гривен за доллар, в ожидании сезона налоговых выплат и заведения валютной выручки.

"Волатильность на рынке в четверг показала, что рынок оживился и ищет направление для нового движения. Страна входит в период налоговых выплат, под которые компании будут продавать валюту. Сильные распродажи могут надавить на курс. И единственной силой, способной компенсировать это движение, будут нерезиденты, которые "сидят на гривне" после выхода из ОВГЗ, а также НБУ с покупкой валюты. Если нерезиденты возобновят покупку валюты, вероятно, что даже валютные выплаты не смогут компенсировать спрос", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Учитывая данные о новых заражённых коронавирусом в Украине, которые превысили 11750 человек в сутки, по мнению Шевчишина, становится очевидно, что страна может в любой момент уйти на жесткий карантин, и сейчас все зависит от политической воли и противостояния бизнеса. "По сути, валютный рынок пытается определить как адаптивный карантин и карантин выходного дня повлияют на потребительский рынок и спрос на импорт. Поскольку на выходные дни приходится свыше 50% выручки непродуктовых ритейлеров и сектора розничных услуг, очевидно, что спрос упадет. А значит — отвалится часть импортеров, что может снизить давление на курс", — говорит аналитик.

На этом фоне в ГК Forex Club ожидают сохранения высокой волатильности на рынке. "Вероятно, в ближайшее время гривня будет двигаться под влиянием разнонаправленных факторов в диапазоне 28,1-28,25 гривен за доллар", — говорит Шевчишин.

Тем временем, 13 ноября по сравнению со вчерашним днем, 12 ноября, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 3 копейки — с 28,161 грн/доллар до 28,1963 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 13 ноября:

✅ 1 доллар США —  28,1963 грн;

✅ 1 евро — 33,266 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,7853 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,0725 грн.

На межбанковском валютном рынке 13 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с четвергом в покупке подешевел на 4 копейки, в продаже — на 3 копейки. 12 ноября торги закрылись на уровне 28,18/28,19 грн/доллар, в четверг открылись курсом — 28,14/28,16 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подорожал на 1 копейку. 13 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,25/33,27 грн за евро. 12 ноября закрылись на уровне 33,24/33,26 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,05-28,25 грн/доллар, по евро — 33,05-33,40 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 28,26 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,32 грн/доллар. В четверг доллар покупали по курсу — 28,32/28,37 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара снизился на 6 копеек, в продаже — на 5 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,15/33,25 грн/евро. По сравнению с четвергом курс евро в покупке снизился на 2 копейки, в продаже остался на уровне четверга. 12 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,17/33,25 грн/евро.

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