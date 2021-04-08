Изданный в 1938 году комикс про Супермэна продали за рекордные $3,25 млн

Крайне редкий выпуск №1 журнала Action Comics от июня 1938 года, повествующий о Супермэне, был продан частному лицу за рекордную цену в 3,25 млн долларов. Как передает AP, об этом объявил онлайн-аукцион ComicConnect.

Отмечается, что в нем впервые появился комикс про Супермэна, что ознаменовало начало эры супергеройского жанра. В комиксте рассказывалось о происхождении Супермена, в частности о том как он пришел на Землю с другой планеты в обличии Кларка Кента.

Предыдущий же рекорд стоимости продажи журнала комиксов был поставлен в 2014 году, когда на интернет-аукционе eBay продали другой экземпляр этого выпуска за 3,2 млн долларов.

По словам посредника в сделке Винсента Цурцоло, всего в мире сохранилось около сотни копий журнала в разном состоянии, но проданная ныне — одна их самых хорошо сохранившихся. Продавец этого номера купил журнал в 2018 году за чуть более 2 млн долларов.

При этом сохранность его в ComicConnect оценили в 8,5 балла. В то же время были журналы и с сохранностью, оцененной в 9 баллов, в частности копия, принадлежавшая голливудскому актеру и фанату всего связанного с Супермэном Николасу Кейджу и купленная им у директора ComicConnects Стивена Фишера. Однако в 2000 году она была украдена, и актер успел получить страховое возмещение. В 2011 году журнал случайно нашли и в том же году он был продан за 2,16 млн долларов.

В то же время известно, что в 1938 году первый выпуск комикса о приключениях Супермена можно было купить лишь за 10 центов.