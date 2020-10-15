Политика 20 минут назад

Израиль объявил о возобновлении международного авиасообщения

В полночь с 15 на 16 октября возобновят полеты из Израиля 30 зарубежных авиакомпаний

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Власти Израиля приняли решение о возобновлении международного авиасообщения.

Аэропорт Бен-Гурион начнет работу в полночь с 15 на 16 октября, сообщает The Jerusalem Post.

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Указано, что завтра возобновят полеты из Израиля 30 зарубежных авиакомпаний.

В воскресенье, 18 октября, ожидается 24 рейса израильских авиакомпаний "Эль-Аль" и Israir.

Также известно, что на следующей неделе возобновит полеты авиакомпания "Аркия".

При этом израильтяне, вылетающие в "зеленые" страны, не должны будут находиться в режиме самоизоляции после возвращения в Израиль, не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус, если в течение 14-дней перед возвращением они не посещали "красные страны".

Ранее израильский кабинет по борьбе с эпидемией коронавируса принял решение продлить до 18 октября срок действия режима карантина.

Также в Израиле представили план выхода из жесткого локдауна.

Перед этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал, что общенациональный "локдаун" может продлиться дольше запланированного.

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