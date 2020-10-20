Политика 1 час назад

Израиль впервые договорился о безвизе с арабской страной

Делегация ОАЭ вместе с министром финансов США прилетела в Тель-Авив и подписала еще три важных соглашения

Мнучин, Нетаньяху и аль-Тайер: пресс-служба правительства Израиля Мнучин, Нетаньяху и аль-Тайер: пресс-служба правительства Израиля
Мнучин, Нетаньяху и аль-Тайер: пресс-служба правительства Израиля

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашения о безвизовом режиме, научно-техническом сотрудничестве, защите инвестиций и налаживании авиасообщения.

Как сообщает пресс-служба израильского правительства, церемония прошла во вторник, 20 октября, в аэропорту Тель-Авива. Документы подписали премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и министр финансов ОАЭ Обейд Хумайд аль-Тайер. Также на встрече присутствовал министр финансов США Стивен Мнучин.

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Нетаньяху подчеркнул, что стороны рассчитывают на плодотворное долгосрочное сотрудничество. После этого он провел переговоры с министрами финансов США и ОАЭ. Параллельно члены правительств провели серию встреч, посвященных будущему двустороннему сотрудничеству.

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Соглашение о безвизовом режиме станет первым в своем роде соглашением между Израилем и арабским государством.

Напомним, ранее Израиль при посредничестве США договорился о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Оба исторических договора были подписаны Нетаньяху и министрами иностранных дел двух арабских стран 15 сентября в Вашингтоне. В церемонии участвовал и американский президент Дональд Трамп.

Отметим также, что на прошлой неделе Израиль объявил о возобновлении международного авиасообщения.

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