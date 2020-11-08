Я получил 71 млн голосов — Трамп заявил о своей победе на президентских выборах в США

Во время президентских выборов в США "происходили плохие вещи". Об этом в своем Twitter написал действующий президент Дональд Трамп.

"Наблюдателей не пускали в комнаты для подсчета голосов. Я выиграл выборы, получил 71 млн законных голосов" — заявил он.

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71,000,000 Legal Votes. The most EVER for a sitting President! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

По его словам, "происходили плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть".

"Такого раньше не случалось. Миллионы бюллетеней были направлены по почте людям, которые даже об этом не просили", — отметил Трамп.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

При этом, как сообщает Fox News со ссылкой на свои источники, родственники президента США Дональда Трампа советует ему не признавать победу конкурента-демократа Джозефа Байдена на выборах и готовится к продолжительному судебному разбирательству.

В частности, семья республиканца активно призывает Трампа продолжать борьбу за пост главы Белого дома и оспаривать информацию о подсчете голосов.

По информации СМИ, Дональд Трамп планирует делать это в обозримом будущем.

Как сообщалось ранее, на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал 270 голосов, необходимых для избрания на пост президента США.

По данным прогнозов большинства ведущих американских медиа, Джо Байден получил большинство голосов выборщиков на президентских выборах США в 2020 году, и таким образом станет 46-ым президентом США.

Напомним, официально имя нового президента США огласят уже в 2021 году — 6 января, на специальном заседании Конгресса. Инаугурация 46-го президента США состоится 20 января 2021 года.