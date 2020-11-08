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В мире 50 минут назад

Я получил 71 млн голосов — Трамп заявил о своей победе на президентских выборах в США

Семья республиканца активно призывает Трампа продолжать борьбу за пост главы Белого дома и оспаривать информацию о подсчете голосов

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Во время президентских выборов в США "происходили плохие вещи". Об этом в своем Twitter написал действующий президент Дональд Трамп.

"Наблюдателей не пускали в комнаты для подсчета голосов. Я выиграл выборы, получил 71 млн законных голосов" — заявил он.

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По его словам, "происходили плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть".

"Такого раньше не случалось. Миллионы бюллетеней были направлены по почте людям, которые даже об этом не просили", — отметил Трамп.

При этом, как сообщает Fox News со ссылкой на свои источники, родственники президента США Дональда Трампа советует ему не признавать победу конкурента-демократа Джозефа Байдена на выборах и готовится к продолжительному судебному разбирательству. 

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В частности, семья республиканца активно призывает Трампа продолжать борьбу за пост главы Белого дома и оспаривать информацию о подсчете голосов. 

По информации СМИ, Дональд Трамп планирует делать это в обозримом будущем.

Как сообщалось ранее, на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал 270 голосов, необходимых для избрания на пост президента США.

По данным прогнозов большинства ведущих американских медиа, Джо Байден получил большинство голосов выборщиков на президентских выборах США в 2020 году, и таким образом станет 46-ым президентом США.

Напомним, официально имя нового президента США огласят уже в 2021 году — 6 января, на специальном заседании Конгресса. Инаугурация 46-го президента США состоится 20 января 2021 года.

 

 

 

 

 

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