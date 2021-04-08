"Я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики", — Витренко

Юрий Витренко продолжает исполнять обязанности министра энергетики после командировки в Катар, несмотря на появившуюся ранее информацию о его отставке с этой должности.

Об этом сообщила 8 апреля пресс-служба Министерства энергетики Украины в Facebook.

В ведомстве объяснили, что исполняющий обязанности министра Витренко находился с визитом в Дохе, столице Катара, куда он отправился еще 29 марта для переговоров с генеральным директором компании Qatar Petroleum, государственным министром по энергетике Саад бин Шерида Аль-Каабе, которые были одним из элементов подготовки официального визита президента Украины в Катар и имели целью формирование договоренностей в энергетической сфере.

Указано, что Витренко с другими членами украинской делегации остался 6 апреля в Дохе для проведения рабочих встреч по итогам визита главы государства, после чего вчера (7 апреля) вернулся в Киев.

"Слухи о нарекании со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипулятивный характер. У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого", — цитирует Витренко его пресс-служба.

"Сейчас я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, который запланирован на ближайшие дни", — прокомментировал многочисленные запросы медиа чиновник.

Ранее "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники сообщило, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в среду, 7 апреля, написал заявление об отставке.

По данным издания, о своем уходе Витренко начал говорить еще две недели назад и тогда же вывез личные вещи из министерства.