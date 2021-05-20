Политика 40 минут назад

"Я все еще верю, что будут приговоры от Антикоррупционного суда, но их нет" — Зеленский

Глава государства заявил, что делает все для того, чтобы на этот орган не было влияния

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ждет активной работы от всей судебной системы, в частности, в сфере борьбы с коррупцией.

Об этом он заявил 20 мая в ходе пресс-конференции.

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"Мы очень ждем, когда будет серьезно работать вся судебная система, судебная отрасль включая Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Мы очень хотим, чтобы за три копейки не отпускал тот или иной суд людей, взяточники", — отметил Зеленский.

По его словам, это важная институция (ВАКС — Delo.ua), и делает все для того, чтобы на них не было влияния.

"Мы слышали НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — Delo.ua) и понимали, что надо очень быстро загрузить работу Антикоррупционного суда, и мы все считали, думали и ещё в это очень верим, что будут приговоры. Именно приговоры от работы НАБУ. Есть только один суд, который дает эти приговоры — это именно приговоры Антикоррупционного суда. И для нас очень важно, чтобы они были четкими, жесткими, эти приговоры. Я их не вижу, но я верю", — резюмировал глава государства.

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Напомним, 5 сентября 2019 года в Украине официально начал свою работу Высший антикоррупционный суд.

В июне 2018 года Верховная Рада приняла законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

В апреле 2019 года тогдашний президент Петр Порошенко назначил в его состав 38 судей.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что судебные процессы относительно коррупционеров, которые он обещал во время предвыборной агитации, начнутся уже этой осенью.

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