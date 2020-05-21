Як у різних країнах вирішують проблему з кредитами під час карантину

Карантин спричинив економічну кризу і падіння доходів громадян в різних країнах світу. Багато людей залишились без роботи та доходів під час карантину і не можуть виплачувати кредити. В найгіршій ситуації опинились люди, які мають іпотечні кредити, забезпечені заставою нерухомості. Без допомоги держави розв'язати проблему з кредитами складно. Щоб врегулювати ситуацію й уникнути банківської кризи, уряди різних країн прийняли нові закони стосовно кредитів і кредитних канікул під час карантину.

Які країни створили найкращі умови для громадян, хто надає найдовші відстрочки за кредитами, які пільги надали бізнесу та звичайним громадянам? Станом речей з кредитами в різних країнах світу поцікавився міжнародний портал Financer.com. На сайті компанії опубліковані дані з 26 країн, в яких компанія вивчає і порівнює вартість кредитів, серед них і Україна. Зібрана інформація наведена в таблиці нижче.

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Порівняння ситуації з кредитами під час карантину у 26 країнах

A - Кредитні канікули передбачені законом.

В — Індивідуальні домовленості з банком.