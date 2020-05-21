Финансы 60 минут назад

Як у різних країнах вирішують проблему з кредитами під час карантину

Та які послаблення отримали громадяни та бізнес в тій чи іншій країні

Як у різних країнах вирішують проблему з кредитами під час карантину Як у різних країнах вирішують проблему з кредитами під час карантину

Карантин спричинив економічну кризу і падіння доходів громадян в різних країнах світу. Багато людей залишились без роботи та доходів під час карантину і не можуть виплачувати кредити. В найгіршій ситуації опинились люди, які мають іпотечні кредити, забезпечені заставою нерухомості. Без допомоги держави розв'язати проблему з кредитами складно. Щоб врегулювати ситуацію й уникнути банківської кризи, уряди різних країн прийняли нові закони стосовно кредитів і кредитних канікул під час карантину. 

Які країни створили найкращі умови для громадян, хто надає найдовші відстрочки за кредитами, які пільги надали бізнесу та звичайним громадянам? Станом речей з кредитами в різних країнах світу поцікавився міжнародний портал Financer.com. На сайті компанії опубліковані дані з 26 країн, в яких компанія вивчає і порівнює вартість кредитів, серед них і Україна. Зібрана інформація наведена в таблиці нижче. 

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Порівняння ситуації з кредитами під час карантину у 26 країнах

  • A - Кредитні канікули передбачені законом.
  • В — Індивідуальні домовленості з банком.

Назва країни

Статус

Які законні пільги за кредитами передбачені

Бразилія

В

Банки допускають відстрочки платежів на 60 днів для громадян та бізнесу.

Болгарія

А

Кредитні канікули для всіх видів кредитів, крім мікрокредитів.

Грузія

В

Штрафи не стягуватимуть, якщо карантин є причиною прострочення. 

Данія

В

Пільги щодо штрафів, але процентна ставка залишається.

Естонія

В

Домовленості клієнтів з банками про відстрочення платежів.

Індонезія

В

З банками можна домовлятись про кредитні канікули.

Італія

А

Відстрочку можна оформити для іпотечних кредитів і для бізнесу.

Іспанія

A

Кредитні канікули для іпотечних кредитів, для всіх інших — персональні домовленості.

Латвія

В

Банки і клієнти можуть домовлятись про відстрочки.

Литва

В

Національний банк Литви рекомендує банкам надавати кредитні канікули.

Мексика

В

Можливі домовленості з банками в кожному конкретному випадку.

Німеччина

А

Кредитні канікули на 3 місяці для договорів, укладених до 15.3.2020.

Нідерланди

В

Банки можуть надавати кредитні канікули малому і середньому бізнесу на 6 місяців.

Норвегія

В

Кредитні канікули за домовленістю з банками в кожному випадку.

Польща

В

Банківська асоціація (ZBP) рекомендує банкам надавати кредитні канікули на 3 місяці.

Росія

А

Відстрочка погашення кредитів терміном до 12 місяців.

Румунія

А

Кредитні канікули до 9 місяців для підприємств та домогосподарств.

Словаччина

А

Кредитні канікули на іпотеку і всі споживчі кредити.

США

А

Кредитні канікули для іпотечних кредитів на 12 місяців. Штрафи заборонені, не передається інформація про прострочення в Бюро кредитних історій.

Угорщина

А

Кредитні канікули до кінця 2020 року без збільшення платежів.

Україна

В

Не нараховують штрафи за прострочення до кінця квітня. Нацбанк рекомендує домовлятись про пролонгацію кредитів.

Фінляндія

В

Допускаються відстрочки за домовленістю з банками.

Франція

В

Домовленості з банком в кожному конкретному випадку.

Чеська Республіка

А

Пролонгація строку погашення на 6 місяців без зміни процентної ставки.

Швеція

А

Кредитні канікули до початку 2021 року, щомісячні платежі можуть бути зменшені.

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