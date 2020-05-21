Як у різних країнах вирішують проблему з кредитами під час карантину

Карантин спричинив економічну кризу і падіння доходів громадян в різних країнах світу. Багато людей залишились без роботи та доходів під час карантину і не можуть виплачувати кредити. В найгіршій ситуації опинились люди, які мають іпотечні кредити, забезпечені заставою нерухомості. Без допомоги держави розв'язати проблему з кредитами складно. Щоб врегулювати ситуацію й уникнути банківської кризи, уряди різних країн прийняли нові закони стосовно кредитів і кредитних канікул під час карантину.
Які країни створили найкращі умови для громадян, хто надає найдовші відстрочки за кредитами, які пільги надали бізнесу та звичайним громадянам? Станом речей з кредитами в різних країнах світу поцікавився міжнародний портал Financer.com. На сайті компанії опубліковані дані з 26 країн, в яких компанія вивчає і порівнює вартість кредитів, серед них і Україна. Зібрана інформація наведена в таблиці нижче.
Порівняння ситуації з кредитами під час карантину у 26 країнах
- A - Кредитні канікули передбачені законом.
- В — Індивідуальні домовленості з банком.
|
Назва країни
|
Статус
|
Які законні пільги за кредитами передбачені
|
Бразилія
|
В
|
Банки допускають відстрочки платежів на 60 днів для громадян та бізнесу.
|
Болгарія
|
А
|
Кредитні канікули для всіх видів кредитів, крім мікрокредитів.
|
Грузія
|
В
|
Штрафи не стягуватимуть, якщо карантин є причиною прострочення.
|
Данія
|
В
|
Пільги щодо штрафів, але процентна ставка залишається.
|
Естонія
|
В
|
Домовленості клієнтів з банками про відстрочення платежів.
|
Індонезія
|
В
|
З банками можна домовлятись про кредитні канікули.
|
Італія
|
А
|
Відстрочку можна оформити для іпотечних кредитів і для бізнесу.
|
Іспанія
|
A
|
Кредитні канікули для іпотечних кредитів, для всіх інших — персональні домовленості.
|
Латвія
|
В
|
Банки і клієнти можуть домовлятись про відстрочки.
|
Литва
|
В
|
Національний банк Литви рекомендує банкам надавати кредитні канікули.
|
Мексика
|
В
|
Можливі домовленості з банками в кожному конкретному випадку.
|
Німеччина
|
А
|
Кредитні канікули на 3 місяці для договорів, укладених до 15.3.2020.
|
Нідерланди
|
В
|
Банки можуть надавати кредитні канікули малому і середньому бізнесу на 6 місяців.
|
Норвегія
|
В
|
Кредитні канікули за домовленістю з банками в кожному випадку.
|
Польща
|
В
|
Банківська асоціація (ZBP) рекомендує банкам надавати кредитні канікули на 3 місяці.
|
Росія
|
А
|
Відстрочка погашення кредитів терміном до 12 місяців.
|
Румунія
|
А
|
Кредитні канікули до 9 місяців для підприємств та домогосподарств.
|
Словаччина
|
А
|
Кредитні канікули на іпотеку і всі споживчі кредити.
|
США
|
А
|
Кредитні канікули для іпотечних кредитів на 12 місяців. Штрафи заборонені, не передається інформація про прострочення в Бюро кредитних історій.
|
Угорщина
|
А
|
Кредитні канікули до кінця 2020 року без збільшення платежів.
|
Україна
|
В
|
Не нараховують штрафи за прострочення до кінця квітня. Нацбанк рекомендує домовлятись про пролонгацію кредитів.
|
Фінляндія
|
В
|
Допускаються відстрочки за домовленістю з банками.
|
Франція
|
В
|
Домовленості з банком в кожному конкретному випадку.
|
Чеська Республіка
|
А
|
Пролонгація строку погашення на 6 місяців без зміни процентної ставки.
|
Швеція
|
А
|
Кредитні канікули до початку 2021 року, щомісячні платежі можуть бути зменшені.