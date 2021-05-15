Япония предоставит $4,5 млн для поддержки и восстановления Донбасса

Японское правительство решило выделить $4,5 млн на поддержку населения Донецкой и Луганской областей, а также на восстановление этих регионов.

Об этом во время пресс-конференции заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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В частности, деньги будут направлены на улучшение качества и эффективности работы в медицинских учреждениях, принадлежащих ведомству Минобороны.

Кроме этого, финансовую помощь направят на помощь заключенным, раненым и больным, на меры физической реабилитации, внедрение инициатив поддержки общин и на другие цели.

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По словам Резникова, Япония совместно с ООН и Международным Красным Крестом уже организовали ряд важных проектов в Донецкой и Луганской областях: так, с их помощью восстановили 400 домов, пострадавших от боевых действий, были реализованы проекты в сфере образования молодежи, развития общин, оказана помощь в сфере здравоохранения военнослужащих в Украине.

Как сообщила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани, эта помощь также будет реализовываться Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции.

На сегодняшний день общая сумма финансовой помощи, выделенной Украине Японией, составляет $3,5 млрд. Половина из этих денег были направлены ​​после 2014 года.

Напомним, в апреле прошлого года Европейская комиссия объявила о выделении 13 млн евро для оказания гуманитарной помощи населению Украины, которое больше всего страдает от конфликта на Востоке.

Ранее сообщалось, что Совет министров Австрии предоставит 1 млн евро для смягчения чрезвычайной ситуации в кризисных регионах Украины. 500 тысяч евро Австрия предоставит Международному комитету Красного Креста.