  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 40 минут назад

Япония предоставит $4,5 млн для поддержки и восстановления Донбасса

Деньги направят на медицинскую помощь, физическую реабилитацию раненых, поддержку местных общин и на многие другие цели

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Японское правительство решило выделить $4,5 млн на поддержку населения Донецкой и Луганской областей, а также на восстановление этих регионов.

Об этом во время пресс-конференции заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, деньги будут направлены на улучшение качества и эффективности работы в медицинских учреждениях, принадлежащих ведомству Минобороны.

Кроме этого, финансовую помощь направят на помощь заключенным, раненым и больным, на меры физической реабилитации, внедрение инициатив поддержки общин и на другие цели.

Читайте также:
Война на Донбассе подорвала психическое здоровье 2 миллионов человек

По словам Резникова, Япония совместно с ООН и Международным Красным Крестом уже организовали ряд важных проектов в Донецкой и Луганской областях: так, с их помощью восстановили 400 домов, пострадавших от боевых действий, были реализованы проекты в сфере образования молодежи, развития общин, оказана помощь в сфере здравоохранения военнослужащих в Украине.

Как сообщила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани, эта помощь также будет реализовываться Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции.

На сегодняшний день общая сумма финансовой помощи, выделенной Украине Японией, составляет $3,5 млрд. Половина из этих денег были направлены ​​после 2014 года.

Напомним, в апреле прошлого года Европейская комиссия объявила о выделении 13 млн евро для оказания гуманитарной помощи населению Украины, которое больше всего страдает от конфликта на Востоке.

Ранее сообщалось, что Совет министров Австрии предоставит 1 млн евро для смягчения чрезвычайной ситуации в кризисных регионах Украины. 500 тысяч евро Австрия предоставит Международному комитету Красного Креста.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина строит цифровую телесеть для борьбы с информационной агрессией — Госспецсвязи
Украина строит цифровую телесеть для борьбы с информационной агрессией — Госспецсвязи
Из Затоки через Киев на Буковель: FlixBus запустил внутренний маршрут по Украине
Из Затоки через Киев на Буковель: FlixBus запустил внутренний маршрут по Украине
В НБУ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают в Украине
В НБУ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают в Украине
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Министры Криклий и Петрашко подали в отставку

  3. "Нафтогазу" и набсовету Кабмин не поставил конкретных целей, а должен был", — Павел Кухта

  4. Зеленский анонсировал "великое переселение" бывших чиновников из Конча-Заспы и Пущи-Водицы

  5. Премьер потребовал уволить министра здравоохранения Степанова

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...