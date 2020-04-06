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Банки 20 минут назад

Японская финансовая группа решила отказаться от "угольного" кредитования

В Mizuho заявили об усилении работы по решению климатических проблем и подчеркнули, что не ограничиваются исключительно отказом от "угольного" кредитования

Японская финансовая группа решила отказаться от "угольного" кредитования Японская финансовая группа решила отказаться от "угольного" кредитования
Фото: The Blockchain Journal

Инвесторы с активами в размере около $200 млрд, среди которых — крупнейший в Норвегии пенсионный фонд и компания по страхованию жизни Kommunal Landspensjonskasse (KLP) владеющими акциями японской финансовой группы Mizuho, планируют поддержать предложение акционеров, призывающее банк сократить кредитование на уголь и другие виды ископаемого топлива, сообщает Reuters.

По информации агентства, заявление сделано за несколько недель до запланированного на июнь Общего собрания акционеров Mizuho.

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"Поскольку мы ожидаем новой политики в отношении угля и ископаемого топлива от Mizuho, ​​мы, без сомнения, поддержим новую резолюцию акционеров, основанную на изменении климата", — прокомментировала Джанетт Берган, руководитель отдела инвестиций в KLP.

В Mizuho заявили об усилении работы по решению климатических проблем и подчеркнули, что не ограничиваются исключительно отказом от "угольного" кредитования.

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В настоящее время Япония является единственной из развитых стран, которая расширяет эксплуатацию угольных электростанций, стремясь возместить потери после аварии на атомной станции "Фукусима".

Согласно Reuters, под управлением KLP находятся более $80 млрд. Общая сумма активов, находящихся под управлением инвесторов Mizuho, среди которых — крупнейший в Норвегии пенсионный фонд и компания по страхованию жизни Kommunal Landspensjonskasse (KLP), достигает $200 млрд.

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