Юрист рассказал, где взять специалистов для Нацкомиссии по азартным играм

В конкурсные правила отбора членов Национальной комиссии по регулированию азартных игр и лотерей стоит добавить две нормы. Первую о том, что ее членами и сотрудниками не могут быть бенефициары или работники любых субъектов игорного бизнеса и вторую — о том, что из конкурса автоматически должны выбывать люди, связанные с криминалом.

Об этом корреспонденту Delo.ua заявил партнер юридической фирмы "Грищенко и партнеры" Дмитрий Грищенко.

Юрист отмечает — в соответствии с положениями Закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", конкурс на должности членов Комиссии будет проводиться в соответствии с Законом "О государственной службе" с требованиями по категории "А" и соответствующему постановлению Кабинета министров.

"Сегодня несколько упрошен порядок конкурса. Тем не менее, изменение нормы тестирования на знание специального законодательства с обязательного на дополнительное, компенсировалось решением "ситуационных задач", которые будут решаться в Центре оценивания. Таким образом, знания и компетентность кандидата будут отражаться именно в ходе разрешения заданий на профессиональные знания кандидата. При нормальном (не коррупционном) рассмотрении конкурсной комиссией претендентов будут понятны потенциал и профессиональные навыки каждого из них", — добавляет Грищенко.

Он говорит, что добавил бы две нормы при отборе: о невозможности быть членом и сотрудником Комиссии бенефициару или представителю субъекта игорного бизнеса, а также автоматическое выбывание из конкурса людей, связанных с криминалом.

"Если говорить в целом, то опыт — необходимый навык в каждой профессии. Но в Украине настоящих экспертов в регулировании рынка азартных игр и лотерей крайне мало. У нас не было, как такового, игрового бизнеса. Да и где взять специалиста исключительно по игровому бизнесу? Допустим в Министерстве финансов были люди, которые регулировали лотереи. Это тоже игровой бизнес, но только одна из его ветвей. А других специалистов не было. Если приглашать специалистов с опытом работы в нелегальной отрасли — будут те же грабли, что и с Национальной комиссией по регулированию рынка электроэнергии. Олигархи поставят своих людей и будут через них, условно говоря, утверждать выгодные себе тарифы. Наиболее компромиссный вариант — приглашение специалистов из-за рубежа. Но не сотрудниками, а исключительно в качестве консультантов", — подчеркнул юрист.

Рассказал Дмитрий Грищенко также о том, как избежать рисков ручного управления процессов выдачи лицензий операторам игорного бизнеса. По его словам, достаточно будет сохранить баланс противовесов и учесть этот фактор при отборе кандидатов. В частности, необходимо максимально ограничить контакты между теми, кто хочет получить лицензию и сотрудниками Комиссии. Добиться этого можно с помощью полной диджитализация процесса.

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"Это одна из задач, решить которую мог бы вице-премьер-министр и министра цифровой трансформации Михаил Федоров. В силах его ведомства оцифровать процесс — создавать приложения по примеру "Дії", в котором все желающие, при выполнении полного списка необходимых требований, могут получить лицензию оператора азартных игр. Не вижу в этом особых проблем, было бы соответствующее распоряжение", — объясняет он.

При этом Грищенко убежден — как только правительство запускает новый вид экономики, под него сразу необходимо разрабатывать приложение. Это позволит заметно сэкономить средства на аренде офиса, бумажной номенклатуре, содержании нескольких десятков чиновников. Усилия последних, кроме всего прочего, можно направить как раз на оцифровывание направления. Другим вариантом, по мнению юриста, может стать вариант, когда стоимость создания и функционирования приложения закладывается в цену самих лицензий.

Отметим, что из шести членов Нацкомиссии по азартным играм утверждено уже четыре. Последние назначения состоялись на очередном заседании правительства в среду, 18 ноября. Кабмин утвердил Алексея Ботезата и Кристину Дутку-Гефко. Отмечается, то Ботезат с июля по октябрь возглавлял управление Госгеокадастра в Киеве, а до ноября прошлого года руководил юридическим отделом в Одесской областной государственной администрации. В свою очередь Дутка-Гефко до сентября 2019 года работала в управлении налоговой службы в Ивано-Франковской области, а незадолго до назначения в комиссию по азартным играм была помощником народного депутата от "Слуги народа" Олега Марусяка.

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Руководителем комиссии 22 октября Кабмин назначил Ивана Рудого. Кроме того, тогда же ее членами стали Елена Водолажко и Евгений Гетьман. Водолажко — адвокат, член ассоциации юристов Украины. Гетьман, в освю очередь, руководил коммунальными и частными предприятиями.

Напомним, что президент Владимир Зеленский рассчитывает, что поступления в государственную казну от легализированного игорного бизнеса в 2021 году составят 5 млрд грн. При этом Верховная Рада 14 июля приняла закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр 14 июля. Зеленский подписал его 11 августа.

Документ разрешает деятельность казино и букмекерских пунктов, в том числе в интернете, а также залов игровых автоматов и организацию онлайн-покера. При этом в Уголовном кодексе по-прежнему существуют статьи 203-2 ("Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей") Уголовного кодекса Украины и 365-3 ("Бездеятельность правоохранителя в отношении такой деятельности").