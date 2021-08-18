Зарплату хотят платить виртуальными гривнями. Юристы объяснили, насколько это законно

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о том, что вскоре сотрудники его ведомства могут начать получать заработную плату виртуальными деньгами. Затем виртуальными могут стать и социальные выплаты для украинцев.

Delo.ua обратилось к юристам с просьбой разъяснить, насколько такая инициатива является законной с учетом того, что в соответствии со ст. 99 Конституции Украины единственной денежной единицей в нашей стране является гривня.

"Важно понимать, что электронная гривня — это та же гривня, что и в бумажном виде, или та, которая находится на банковской карте. Фактически, это просто другой способ обращения денег, который дублирует обычную гривню в цифровое пространство", — говорит в комментарии Delo.ua адвокат юридической фирмы Investment Service Ukraine Александр Муравский.

Разновидностью безналичных средств цифровую валюту, по словам партнера ЮК Vasil Kisil Partners Валерии Беспалой, можно считать согласно недавно принятому парламентом закону о платежных услугах. "Действительно, в соответствии со ст. 99 Конституции Украины нашей денежной единицей является только гривня. В законе "О платежных системах и переводе средств в Украине" определено, что средства существуют в наличной форме или в форме записей на счетах в банках. Согласно недавно принятому закону "О платежных услугах", цифровая валюта также будет считаться разновидностью безналичных средств, которые будут храниться в электронном виде. Также цифровую валюту нельзя считать другой валютой (наравне с иностранной), ведь выражение электронных денег в любом случае возможно только в гривне (п. 2.1 постановления правления НБУ от 4 ноября 2010 года № 481). Поскольку в ЗУ "Об оплате труда" и КЗоТ указано лишь то, что начисление заработной платы происходит в денежном выражении, с учетом новых законодательных изменений оплата труда электронной гривней является теоретически возможной", — рассказывает она в комментарии Delo.ua.

В свою очередь Александр Муравский обращает внимание на то, что, в соответствии с законом о платежных системах и переводе средств и постановлением №481 от 4 ноября 2020 года об утверждении положения об электронных деньгах в Украине, пользователи могут использовать электронные деньги для осуществления оплаты товаров, работ, услуг, а также переводить их другим физическим лицам, как и обычные деньги.

В целом выплату зарплат электронными деньгами в рамках пилотного проекта работникам Министерства цифровой политики адвокат юридической фирмы Investment Service Ukraine называет хорошим стартом в развитии виртуальных активов и цифровой валюты в Украине в целом, поскольку Украина является одной из ведущих стран в мире по адаптивности к виртуальным активам.

"В то же время законодатель и министерство могут столкнуться с рядом практических проблем. Во-первых, выпущенные электронные деньги должны подкрепляться наличными или безналичными средствами и не должны их превышать (п. 2.2 постановления правления НБУ от 4 ноября 2010 года № 481). Во-вторых, работники, которые получат заработную плату в виде электронной гривни, должны иметь возможность рассчитываться такими деньгами, переводить их при необходимости, обменивать их на наличные или безналичные средства на счетах в банке. Это предусмотрено и пилотным проектом НБУ, по которому переход на электронные деньги должен осуществляться всеми участниками экосистемы (физическими лицами, торговцами, банками и небанковскими финансовыми учреждениями). Осуществление социальных выплат электронными гривнями должно сопровождаться соответствующим правовым регулированием с обработкой всех возможных рисков, которое пока отсутствует. Следовательно, выплата заработной платы и социальные выплаты являются возможными, если эта процедура будет должным образом урегулирована, и в условиях, когда большая часть населения и бизнеса присоединится к использованию электронной гривны", — говорит Валерия Беспалая.