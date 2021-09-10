К 2030 году объем потребления женщин в Китае должен составить $5,3 трлн — исследование

Из-за увеличения доходов женщин в Китае рост потребления может увеличиться на 80% до 2030 года.

Об этом передает издание Bloomberg со ссылкой на исследование UBS Global Research.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Согласно данным исследования ожидается, что социальное положение китаянок улучшится из-за прогресса в предоставлении им образования. Так, основным драйвером роста потребительских расходов в Китае в ближайшее десятилетие, объем которого должен составить $5,3 трлн, станут женщины.

"Мы ожидаем, что результаты значительного прогресса за последние 20 лет в сфере образования, предоставляемого китайским женщинам, материализуются, улучшив их социальное положение, в особенности их статус на рабочем месте", — отметила ответственная за потребительский сектор Большого Китая в UBS Global Research Кристин Пэн.

Также улучшение финансового положения женщин Китая вместе с увеличением доли домохозяйств, состоящих из одного человека, может изменить структуру потребления в стране. По словам Пэн, от этого должны выиграть международные компании в сферах роскоши, косметики, спортивной одежды, пива, автомобилей, путешествий, жилья и отдыха.

При этом в исследовании указано, что рост уровня образования среди женщин может негативно сказаться на увеличении потребления, так как женщины склонны больше инвестировать.

Напомним, что по данным ООН стабилизацию цен на продовольствие можно ожидать к 2031 году.