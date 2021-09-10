  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 1 час назад

К 2030 году объем потребления женщин в Китае должен составить $5,3 трлн — исследование

Из-за улучшения финансового положения женщины в Китае станут драйвером потребления

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Из-за увеличения доходов женщин в Китае рост потребления может увеличиться на 80% до 2030 года. 

Об этом передает издание Bloomberg со ссылкой на исследование UBS Global Research.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Согласно данным исследования ожидается, что социальное положение китаянок улучшится из-за прогресса в предоставлении им образования. Так, основным драйвером роста потребительских расходов в Китае в ближайшее десятилетие, объем которого должен составить $5,3 трлн, станут женщины.

Читайте также:
HR Wisdom Summit: Как пандемия повлияла на карьеру женщин

"Мы ожидаем, что результаты значительного прогресса за последние 20 лет в сфере образования, предоставляемого китайским женщинам, материализуются, улучшив их социальное положение, в особенности их статус на рабочем месте", — отметила ответственная за потребительский сектор Большого Китая в UBS Global Research Кристин Пэн. 

Также улучшение финансового положения женщин Китая вместе с увеличением доли домохозяйств, состоящих из одного человека, может изменить структуру потребления в стране. По словам Пэн, от этого должны выиграть международные компании в сферах роскоши, косметики, спортивной одежды, пива, автомобилей, путешествий, жилья и отдыха. 

Читайте также:
Четыре дочки и дело на $12 млн. Как все успевает Марина Фостенко из EnjoyTheWood

При этом в исследовании указано, что рост уровня образования среди женщин может негативно сказаться на увеличении потребления, так как женщины склонны больше инвестировать.

Напомним, что по данным ООН стабилизацию цен на продовольствие можно ожидать к 2031 году.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

На украинский рынок заходит новый бренд китайских тракторов (ФОТО)
На украинский рынок заходит новый бренд китайских тракторов (ФОТО)
Сумма взятых украинцами микрокредитов в первом полугодии выросла почти в 1,5 раза
Сумма взятых украинцами микрокредитов в первом полугодии выросла почти в 1,5 раза
Дания окончательно отменила все коронавирусные ограничения внутри страны
Дания окончательно отменила все коронавирусные ограничения внутри страны
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В США грозятся перестать печатать доллары: какими могут быть последствия для гривни

  3. СНБО хочет судить за голосовые сообщения: полноценно признают цифровые доказательства

  4. Самые богатые украинцы: Медведчук упал на шесть позиций, а в ТОП-10 ворвался айтишник

  5. В Украине заработало еще 20 камер фиксации нарушений ПДД, из них шесть в Харькове (КАРТА)

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...