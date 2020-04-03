Политика и экономика 30 минут назад

Кабинет министров запретил отключать электричество водоканалам на период карантина

Кроме того, поставщики газа не смогут отключить производителей тепловой и электроэнергии

Кабинет министров запретил отключать электричество водоканалам на период карантина Кабинет министров запретил отключать электричество водоканалам на период карантина
Фото: "Днипроград"

Украинское правительство запретило поставщикам, а также операторам систем распределения отключать от электроэнергии ниже технологического уровня водоканалы и угледобывающие предприятия, а поставщикам газа — производителей тепловой и электроэнергии. Запрет будет действовать до 24 апреля 2020 года.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №255 от 2 апреля 2020 года, опубликованного на сайте правительственного портала.

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Кроме того, НАК "Нафтогаз" должен осуществлять поставки природного газа производителям тепловой и электрической энергии независимо от состояния выполнения условий по расчетам, "при условии наличия заключенных должным образом договоров поставки природного газа с такими производителями тепловой и электрической энергии".

Напомним, что ранее Кабинет министров ужесточил правила карантина. В частности правительство продолжило ужесточать меры по защите внешних границ Украины — работать будут только 21 пункт пропуска на госгранице страны.

Вводится и обязательная обсервация термином на 14 дней всех, без исключения, лиц, которые прибывают в Украину. Правительство приняло постановление, по которому запрещается передвигаться по улицам группами больше, чем два человека. Исключения станут только лица, сопровождающие детей.

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Отметим, что по состоянию на 10:00 3 апреля 2020 года, в Украине зарегистрировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего зафиксировано 23 летальных случая от коронавируса в Украине. При этом 19 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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