Кабмин хочет получить право "высылать" министерства из Киева

Кабинет министров предложит Верховной Раде предоставить его полномочия определять другое (кроме Киева) местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти.

Как сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов, соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства 28 апреля. Он предлагает изменения в законы о центральных органах исполнительной власти и о Кабмине.

Отмечается, что среди основных новелл законопроекта: установление Кабинетом министров требований к содержанию и структуре положения о министерстве или другом центральном органе исполнительной власти; предоставление правительству полномочия определять другое (кроме Киева) местонахождение таких ведомств; усовершенствование процедуры создания и ликвидации центральных органов исполнительной власти; закрепление унифицированной структуры аппарата министерства; сосредоточение функций по разработке проектов законодательных актов в министерствах; уточнение сфер компетенции и основных направлений деятельности Кабинета министров.

Также законопроект предусматривает предоставление правительству полномочий определять отдельным решением предельное количество заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти; определение основных принципов организации деятельности правительственных комитетов.

Кроме того, предлагается увольнять премьер-министра с должности так же, как и всех членов Кабмина, с момента начала работы новосозданного правительства. Также предусмотрено усиление роли секретариата Кабмина в координации стратегического планирования деятельности правительства и обеспечении повышения качества правительственных решений.

Необходимость в пересмотре действующей процедуры создания и ликвидации центральных органов Немчинов объяснил, в частности, тем, что при их ликвидации из-за отсутствия четкого механизма правопреемства возникают проблемы, связанные с передачей имущественных обязательств, а также обеспечением надлежащего выполнения функций, передаваемых другому органу.

Как следствие, по его словам, нарушается принцип непрерывности осуществления властных полномочий, что негативно влияет на эффективность работы правительства.

Напомним, что в конце января из Киева в Кривой Рог переехало порядка 30 сотрудников центрального аппарата Государственной экологической инспекции, включая главу ведомства Андрея Малеванного, а еще два десятка предусматривалось набрать из местных специалистов. Этот город был выбран для размещения офиса потому, что расположено сразу несколько предприятий, являющихся главными загрязнителями окружающей среды в стране.