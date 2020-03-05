Кабмин изменил правила предоставления кредитов на жилье семьям военных

3 марта Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины", которое вносит изменения в Правила предоставления долгосрочных кредитов индивидуальным сельским застройщикам жилья на селе.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, документ предусматривает предоставление права на полномочия членов семей участников боевых действий, которые продолжают военную службу в ВСУ по контракту, в случае призыва таких лиц при мобилизации и до окончания прохождения военной службы в особый период, на получение льготного кредита.

Кроме того, в связи с ростом цен как на готовое жилье, так и на строительные материалы и услуги увеличен размер кредита:

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– от 300 тысяч грн до 400 тысяч грн для нового строительства;

– от 150 тысяч грн до 250 тысяч грн для реконструкции жилого дома, достройки незавершенного строительством жилья;

– от 200 тысяч грн до 300 тысяч грн для приобретения жилья;

– от 50 тысяч грн до 100 тысяч грн для строительства инженерных сетей, подключения их к существующим коммуникациям.

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Напомним, в августе 2019 года Алексей Гончарук, который на тот момент был заместителем председателя Офиса Президента, заявлял, что ставки по ипотечным кредитам в Украине в 2020 году снизятся до 12-13% годовых.