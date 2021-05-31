Кабмин направит 800 млн грн на ремонт и строительство спортивных объектов

Кабинет министров Украины утвердил распределение субвенции на развитие спортивной инфраструктуры между местными бюджетами.

Как заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, общая сумма субвенции местным бюджетам на развитие спортивной инфраструктуры составила 800 млн грн.

"Многофункциональные спортивные комплексы, бассейны, ледовые арены, дворцы спорта были отобраны комиссией Министерства, в состав которой вошли также народные депутаты Украины. Среди отобранных проектов — спортивные объекты, на которых будет проведена реконструкция или строительство. Все комплексы предназначены для проведения всеукраинских и международных соревнований, учебно-тренировочных сборов для национальных сборных команд по не менее пяти олимпийским видам спорта, а также для занятий массовым спортом", — рассказал Гутцайт.

Объекты планируется ввести в эксплуатацию в течение 2021-2023 годов.

Среди них:

- Днепропетровская область: реконструкция спортивного комплекса "Металлург" коммунального внешкольного учебного заведения "Детско-юношеская спортивная школа № 1" на проспекте Металлургов, 5 в Кривом Роге;

- Донецкая область: реконструкция с благоустройством территории плавательного бассейна "Нептун" по адресу: ул. Академика Амосова, 2а в Кальмиусском районе Мариуполя;

- Запорожская область: строительство оздоровительного центра с ледовой ареной по проспекту Богдана Хмельницкого, 46/9, город Мелитополь;

- Кировоградская область: реконструкция коммунального учреждения "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва-2" по ул. Академика Тамма, 2, город Кропивницкий (корректировка);

- Полтавская область: строительство спортивно-зрелищного комплекса с помещениями общественного обслуживания по улице Юрченко, 1а в Полтаве;

- Ровенская область: строительство универсального спортивного зала спортивного комплекса коммунального учреждения "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва" Ровенского областного совета на территории Шпанивского сельского совета (в районе улицы Макарова, город Ровно);

- Сумская область: строительство спортивно-оздоровительного комплекса по улице Кенига в городе Тростянец "Н2О-Махи";

- Тернопольская область: строительство многофункционального Дворца спорта по адресу проспект Воссоединения, 3 в Тернополе;

- Херсонская область: строительство Центра олимпийских видов спорта Н2О Новая Каховка по проспекту Днепровский, 18 в городе Новая Каховка;

- Хмельницкая область: строительство Дворца спорта по улице Прибужской, 5/1 а в пгт Хмельницкий;

- Черкасская область: строительство многофункционального спортивного комплекса по улице Кызыла Андрея, 12 в городе Умань.

Напомним, Европейский инвестиционный банк предоставит Украине грант в 7 млн евро на реализацию Программы восстановления, которая включает в себя проект восстановления социальной инфраструктуры.

Как сообщалось, в конце января 2021 года Министерство развития общин и территорий Украины совместно с Европейским инвестиционным банком договорились о сотрудничестве по улучшению систем водоснабжения в Украине.

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