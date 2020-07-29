Экономика 20 минут назад

Кабмин назначил ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет

Размер пособия составляет 685 грн и будет выплачиваться с 1 января 2020 года

Утверждена соцпомощь пожилым одиноким пенсионерам. Фото: Getty Images Утверждена соцпомощь пожилым одиноким пенсионерам. Фото: Getty Images
Утверждена соцпомощь пожилым одиноким пенсионерам. Фото: Getty Images

В Украине назначили ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе.

Размер пособия составляет 685 грн, сообщает правительственный портал.

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Указано, что соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров в среду, 29 июля.

"Установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.

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Ранее Пенсионный фонд Украины увеличил выплату пенсий: размер выплат в июле вырос после повышения прожиточного минимума.

По состоянию на 1 июля 2020 года средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составил 3 393,54 грн.

При этом пенсии более 10 тысяч грн по состоянию на 1 июля 2020 года получали 332 тысячи 588 украинцев, что составляет 2,9% от общего числа пенсионеров.

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