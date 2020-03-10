Новым руководителем МОН стал Юрий Полюхович: что о нем известно

Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Юрия Полюховича.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров 10 марта 2020 года, сообщает пресс-служба МОН.

Указано, что 11 сентября 2019 года Юрий Полюхович был назначен на должность первого заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад.

При этом работу в МОН он совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки".

Известно, что Полюхович родился 1 ноября 1980 года в городе Костополь Ровенской области. В 2003 году он получил степень магистра по истории в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". В течение 2009-2012 годов учился в аспирантуре КНУ имени Шевченко, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций. С 2000 года — представитель Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB.

В течение 2014-2016 Полюхович был научным сотрудником (постдокторантура) Университета штата Калифорния, Чико (США). Работал также в Национальном институте антропологии и истории (Мексика).

Новый руководитель МОН имеет опыт работы в частных компаниях, в которых, в частности, занимался вопросами развития инноваций.

С 2014 до 2016 года был советником Министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию "Украинский научно-исследовательский фонд".

Чиновник свободно владеет английским, испанским и классической чольти (речь иероглифической письменности майя).

Ранее Кабинет министров Украины упростил условия для открытия и лицензирования детских садов.

Напомним, Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и переформатировала Кабмин. В состав правительства Дениса Шмыгаля вошли 15 министров, еще 4 вакансии у президента пытались заполнить вплоть до заседания парламента, но не смогли.