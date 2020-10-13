Кабмин назначил нового главу Госпотребслужбы

Председателем Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей назначена Владислава Магалецкая, вице-президент SigmaBleyzer, член Наблюдательного совета программы "Агрокебеты".

Как сообщает AgroPortal, это решение было принято сегодня, 13 октября 2020 года, на внеочередном заседании Кабинета министров Украины.

Владислава Магалецкая в 2014-2016 годах была заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.

В сентябре Кабинет министров Украины повторно издал распоряжение о назначении председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей без проведения конкурса.

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Отметим, что в Киеве власти отказались отправлять школьников на каникулы с 15 октября, как это рекомендовало сделать Министерство образования.

По состоянию на 9:00 вторника, 13 октября, в Украине зафиксировано почти 270,6 тысяч подтвержденных случаев Covid-19, число смертей уже превысило 5,1 тысяч. За сутки выявлено 5133 заболевших.