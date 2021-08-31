Политика 1 час назад

Кабмин назначил замглавы МИД Енина первым замом Монастырского

Бывший замгенпрокурора с дипломатической работы снова перейдет в руководство силового органа

Евгений Енин. Фото: представительство Украины при ЕС Евгений Енин. Фото: представительство Украины при ЕС
Евгений Енин. Фото: представительство Украины при ЕС

Кабинет министров уволил Евгения Енина с должности заместителя министра иностранных дел и назначил на должность первого замминистра внутренних дел. Об этом говорится в распоряжениях правительства №1013 и №1014 соответственно.

Напомним, что неделю назад Енин попал в скандал, заявив, что самолет с эвакуированными из захваченного "Талибаном" Кабула якобы был захвачен вооруженными людьми и в итоге вылетел в Иран с неизвестными лицами на борту.

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Впоследствии его начальнику Дмитрию Кулебе пришлось опровергать заявление Енина. По словам министра, "были угрозы нашему самолету, но все эти проблемы мы решили, и ни один самолет, который должен был вывозить украинских граждан и иностранцев, не находится в чьем-либо плену, под чьим-то контролем".

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Енин занимал должность замминистра иностранных дел с 15 апреля 2020 года, в 2016-2019 годах был заместителем генерального прокурора Юрия Луценко, а до того с 2012 года был советником посольства Украины в Италии. Енин является офицером Службы безопасности Украины, в 2002 году закончил с отличием Национальную академию СБУ.

Напомним, что Верховная Рада 15 июля уволила с должности министра внутренних дел Арсена Авакова, занимавшего этот пост более семи лет. Новым главой МВД стал Денис Монастырский, покинувший в связи с этим парламент, где возглавлял комитет по правоохранительной деятельности и входил во фракцию "Слуга народа".

21 июля Кабинет министров уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, а также замминистра Татьяну Ковальчук. 4 августа правительство уволило и ее коллегу Антона Геращенко. Последний, однако, был назначен советником Монастырского при том, что в бытность Геращенко депутатом Рады сам нынешний министр был у него в помощниках.

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